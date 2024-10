Lyon pune torcedores após violência em jogo contra o Nantes

Conflitos violentos entre torcedores nas proximidades do Estádio Groupama, antes da partida entre Lyon e Nantes, resultaram em um jovem esfaqueado e vários feridos no dia 6 de outubro. Em resposta a esses incidentes, o Lyon anunciou a punição de 19 torcedores, que enfrentarão banimentos de 3 a 18 meses de todos os jogos do clube. A possibilidade de sanções adicionais ainda está sendo considerada pela diretoria. A prefeita da região de Auvergne-Rhône Alpes, Fabienne Buccio, condenou a situação, chamando-a de “violência inaceitável” e exigindo uma ação efetiva das autoridades e do próprio Lyon.

A preocupação com a segurança dos torcedores foi amplamente expressa, refletindo a gravidade dos eventos ocorridos. Para identificar os torcedores envolvidos, o Lyon recorreu a câmeras de segurança. As punições foram impostas devido a comportamentos como ocultação de rosto, posse de armas e violência intencional. Mesmo com tentativas de disfarce, todos os indivíduos foram identificados e responsabilizados.

Além disso, o clube ressaltou que a participação de “pessoas externas aos grupos de torcida” pode ter exacerbado a situação, especialmente através de interações nas redes sociais. A diretoria do Lyon solicitou apoio das autoridades para garantir que os envolvidos sejam banidos das competições francesas, enfatizando que apenas medidas administrativas e judiciais podem trazer resultados efetivos.

O Lyon se comprometeu a implementar medidas que assegurem a segurança dos torcedores durante os eventos no Estádio Groupama, buscando soluções que evitem a repetição de episódios de violência no futuro.

