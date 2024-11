Mac Tiffy Embarca em Uma Jornada Musical Poderosa com “Artigo de Luxo”

A cena do rap brasileiro se renova com a poderosa nova faixa de Mac Tiffy, “Artigo de Luxo”. Com uma carreira repleta de conquistas e parcerias de peso, a rapper nos presenteia com uma obra que vai além da música, propondo uma reflexão profunda sobre autenticidade, superação e empoderamento.

Com mais de 20 anos dedicados à música, Mac Tiffy é um nome respeitado na indústria, tendo colaborado com artistas renomados como Filipe Ret e Projota. Em “Artigo de Luxo”, ela não apenas narra sua jornada, mas também encoraja seus ouvintes a reconhecerem seu próprio poder. A faixa é uma fusão envolvente de ritmos de drill e jersey, criando uma experiência musical que cativa e energiza.

Um Manifesto de Força e Resiliência

Cada verso de “Artigo de Luxo” é um convite para a superação. A canção aborda temas cruciais, como a importância de ser verdadeiro consigo mesmo e a resiliência diante das adversidades. Mac Tiffy utiliza sua arte para lembrar que o verdadeiro luxo não reside em posses materiais, mas na força interior e nas experiências vividas.

"Estou muito animada em compartilhar esta faixa com vocês. Espero que todos sintam a energia e a vibração que coloquei nela. Que inspire cada um a se sentir empoderado e confiante sendo quem realmente é", afirma Mac Tiffy



Foto: @carolinesantosph

Uma Colaboração Poderosa para um Impacto Duradouro

O lançamento de “Artigo de Luxo” não seria o mesmo sem a parceria com a Rap Delas, um veículo comprometido em dar voz às mulheres na música urbana. Juntas, elas elevam o rap a um novo patamar, promovendo um empoderamento coletivo. Além disso, o selo Reduto 534 não apenas forneceu suporte técnico, mas também abraçou a visão de Mac Tiffy, contribuindo para que essa obra tivesse a qualidade que merece.

“Cada batida, cada letra, é uma expressão da nossa humanidade compartilhada, uma lembrança de que, apesar de nossas diferenças, todos compartilhamos a mesma busca por significado e conexão”, destaca a equipe da Reduto 534, sublinhando a essência colaborativa por trás do projeto.



Foto: @carolinesantosph

Ouça e Transforme-se

Seja parte dessa revolução sonora e descubra como uma música pode inspirar mudanças e fortalecer a confiança. “Artigo de Luxo” está aqui para mostrar que o verdadeiro poder está em ser autêntico e corajoso.

A música tem o poder de transformar realidades, e "Artigo de Luxo" é um testemunho disso. Mac Tiffy não está apenas lançando uma nova faixa, mas um chamado à ação.



FICHA TÉCNICA:

– Composição: Mac Tiffy (@mactiffyoficial)

– Beat: Reduto 534 (@reduto.534) e NORRÊ (@ofcnorre)

– Mixagem: Reduto 534 (@reduto.534) e NORRÊ (@ofcnorre)

– Masterização: Reduto 534 (@reduto.534) e NORRÊ (@ofcnorre)

– Distribuição: Gabriela Ribeiro e Maria Feitosa (@maria.prod.art)

– Editora: Cazimu (@cazimu.editora)

– Direção de Produção: Reduto 534 (@reduto.534)

– Assessoria de Marketing: Camila Almeida (@camstrategy)

– Produção Executiva: Camila Almeida (@camilalmeidar) e Gabriela Ribeiro

– Identidade Visual: Camila Almeida (@camstrategy)



Texto: revistabx.com