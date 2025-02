Macaco invade estação elétrica no Sri Lanka e deixa país às escuras

O Sri Lanka sofreu, este domingo (9), um apagão a nível nacional e o culpado foi um macaco que invadiu uma estação elétrica.

De acordo com o governo, citado pela Agência France-Presse (AFP), o corte de eletricidade aconteceu por volta das 11h30 locais, madrugada no Brasil.

“Um macaco entrou em contato com o transformador da nossa rede, causando um desequilíbrio no sistema”, disse aos jornalistas o ministro da Energia, Kumara Jayakody.

A invasão aconteceu numa estação num subúrbio a sul de Colombo.

#BREAKING! Monkey Causes Major Power Outage in Sri Lanka! NO JOKE!

A monkey in Sri Lanka caused the entire power grid to fail by messing with a substation in Colombo. This led to blackouts lasting over 5 hours, affecting hospitals and water supplies. The incident showed how… pic.twitter.com/e03uUZL2kx

