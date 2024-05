Machado de Assis lidera categoria de mais vendidos da Amazon dos EUA

Edição em inglês de “Memórias Póstumas de Brás Cubas” viraliza após influenciadora compartilhar resenha do livro no TikTok

Na imagem, os best-sellers da Amazon dos EUA na categoria “Literatura caribenha e latino-americana”. “Memórias Póstumas de Brás Cubas” custa US$ 16,20 na versão física (R$ 83, na cotação atual) e US$ 14,99 (R$ 76,80) na digital Reprodução/Amazon – 21.mai.2024

21.mai.2024 (terça-feira)



O livro “Memórias Póstumas de Brás Cubas” (1881), do autor brasileiro Machado de Assis (1839-1908), é o mais vendido nesta 3ª feira (21.mai.2024) na Amazon dos Estados Unidos na categoria “Literatura caribenha e latino-americana”. A versão para o Kindle (dispositivo para e-books) está em 8º entre os best-sellers.

A procura pela obra, que custa US$ 16,20 na versão física (R$ 83, na cotação atual) e US$ 14,99 (R$ 76,80) na digital, aumentou depois de uma influenciadora norte-americana publicar um vídeo no TikTok discutindo o conteúdo do livro. Courtney Henning Novak viralizou ao elogiar a obra brasileira, que faz parte de um projeto no qual ela pretende ler um clássico por país.

“Acho que é o melhor livro de todos. Mas ainda preciso ler mais obras de Machado de Assis”, disse Novak.

Courtney Henning Novak fez 3 postagens sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. A publicação mais recente, da 2ª feira (20.mai) conta com cerca de 155 mil views, mais de 30.000 curtidas e 675 comentários.

Livro de Machado de Assis, ‘Memórias Póstumas de Brás Cubas’, fez escritora americana viralizar.

O caso aconteceu após Courtney Henning Novak tecer elogios ao romance. A edição em inglês da obra entrou para o ranking dos livros mais vendidos após a resenha da influenciadora. pic.twitter.com/XbZvB5r2FH

— TV Brasil (@TVBrasil) May 21, 2024

A tradutora da versão americana do livro, da editora Penguin Books, Flora Thomson-DeVoux, comemorou o sucesso do livro nos Estados Unidos.

No X (ex-Twitter), Thomson-DeVoux também ironizou o fato do autor russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881) constar na categoria de América Latina e Caribe.