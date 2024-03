Macron posta meme com Lula e diz que visita “foi um casamento”

Presidente francês passou 3 dias no Brasil, elogiou a eleição do petista e falou em restauração do “equilíbrio institucional”

Na imagem, meme publicado por Macron com referência ao filme “La La Land”, sobre um romance entre jovens Reprodução/X @EmmanuelMacron – 28.mar.2024

PODER360 28.mar.2024 (quinta-feira) – 20h58



O presidente da França, Emmanuel Macron, publicou nesta 5ª feira (28.mar.2024) um dos memes que circularam na internet sobre a sua visita oficial ao Brasil. O chefe-do executivo elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que sua eleição e “a maneira como ele restaurou o equilíbrio institucional significam” muito. Declarou que ambos acreditam na democracia.

Macron esteve por 3 dias no Brasil. Os registros do encontro entre os presidentes viralizaram nas redes sociais. No X (antigo Twitter), fotos dos 2 de mãos dadas no meio da floresta amazônica foram comparadas a ensaios de casais e a capas de filmes famosos.

Na publicação desta 5ª feira, o presidente francês respondeu às comparações dos internautas e disse que a visita dele “foi um casamento”. Completou: “A França ama o Brasil e o Brasil ama a França”.

“Sua eleição, querido Lula, e a maneira como você restaurou o equilíbrio institucional significam muito para nós. Acreditamos na democracia. Acreditamos no futuro e acreditamos que sempre há um caminho para o otimismo e o progresso. Compartilhamos valores que estão no cerne de nossa história comum”, disse na publicação.

MEMES DA VIAGEM Os registros do encontro entre os presidentes do Brasil e da França na 3ª feira (26.mar.2024) se tornaram assunto nas redes sociais.

O petista levou o francês para conhecer Belém (PA) e uma ilha próxima à capital paraense. O local foi escolhido por ser a sede da COP30 em 2025. Macron também cumpriu agenda oficial em São Paulo e no Rio.

Os internautas transformaram as fotos do 1º dia de viagem em cartazes de filmes –alguns com temática LGBTQIA+– como Crepúsculo, Vermelho, Branco e Sangue Azul e Call Me by Your Name.

Eis alguns memes do encontro dos chefes de Estado:

PRÉ-WEDDING Outro detalhe indicado pelos usuários do X é a semelhança das fotos com os famosos ensaios de pré-casamento, principalmente por Lula e Macron estarem de mãos dadas na maioria das imagens.