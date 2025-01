Macron sugere que população da França decida ‘temas cruciais’ em 2025

Em sua tradicional mensagem de Ano Novo, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou na última terça-feira (31) que os franceses terão a oportunidade de decidir sobre temas cruciais em 2025. Esta declaração sugere a realização de plebiscitos e votações locais para questões próximas à vida da população, em um esforço para escutar as demandas populares. A iniciativa surge em um momento em que o governo de Macron enfrenta um período de impopularidade, agravado por crises políticas em 2024, que incluíram eleições legislativas antecipadas e a queda de dois primeiros-ministros, Michel Barnier e François Bayrou, devido a votos de desconfiança.

O presidente teme que um novo voto de desconfiança no primeiro semestre de 2025 possa levar a novas eleições legislativas no verão, colocando seu partido em uma posição difícil para as próximas eleições presidenciais. Macron destacou que temas como imigração, acordos comerciais, incluindo o da União Europeia com o Mercosul, e políticas verdes e migratórias poderão ser discutidos e votados pela sociedade, embora não tenha especificado quais questões serão levadas a plebiscito.

O ano de 2025 promete ser movimentado politicamente na Europa, com grandes eleições previstas, começando pela Alemanha em fevereiro. As decisões tomadas na França e na Alemanha têm potencial para repercutir em todo o continente e no mundo. A situação política na França será acompanhada de perto, com atualizações constantes para a audiência, à medida que o cenário se desenvolve.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA