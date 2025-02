Madrugada de terror: homem é executado a tiros em bairro de Teixeira de Freitas

Um homem foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (08) de fevereiro na Rua Ítalo Aurélio, bairro Tancredo Neves, em Teixeira de Freitas. Moradores relataram ter ouvido diversos disparos, mas ninguém testemunhou o crime. Quando a polícia chegou, encontrou o corpo da vítima caído na calçada, sem vida.

Entenda o caso

A Polícia Militar (87ª CIPM) isolou a cena do crime e notificou a equipe de perícia. O delegado de plantão, Manoel Andreetta, autorizou o levantamento cadavérico. Durante a análise do local, os peritos encontraram três cápsulas deflagradas de pistola calibre 9mm, indicando que a vítima foi atingida nas costas. Além disso, uma porção de maconha foi localizada junto ao corpo.

Desenrolar dos fatos

A investigação já está sob responsabilidade do Núcleo de Homicídios da 8ª COORPIN de Teixeira de Freitas, mas até o momento, a motivação do crime e a identidade do atirador são desconhecidas. O fato de não haver câmeras de segurança próximas nem testemunhas visíveis dificulta o trabalho da polícia.

A brutalidade do crime e a precisão dos disparos levantam questionamentos: teria sido uma execução planejada?

O envolvimento da vítima com drogas pode ter sido um fator determinante? As autoridades seguem colhendo informações e qualquer pista pode ser essencial para elucidar o caso.