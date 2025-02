Madureira vence Botafogo em jogão do Metrópoles Sports em Cariacica

No duelo entre Botafogo e Madureira, neste domingo (9/2), em Cariacica (ES), melhor para o Tricolor. O time visitante venceu por 2 x 0 e subiu posições na tabela de classificação do Campeonato Carioca. A partida foi uma realização Metrópoles Sports.

O resultado levou o Madureira à 7ª colocação no estadual, agora com a mesma pontuação do Glorioso, que ocupa a quarta posição e segue na zona de classificação à próxima fase da competição. Na próxima rodada, o Botafogo visita o Boavista, no sábado (15/2). No mesmo dia, o Madureira joga novamente fora de casa, desta vez contra o Bangu.

A torcida do Botafogo compareceu em peso no estádio Kleber Andrade para empurrar o time. Os torcedores do time da estrela solitária marcaram presença em Cariacica para apoiar a equipe. Mas se estava em menor número nas arquibancadas, dentro de campo quem deu as cartas foi o Madureira.

Os times fizeram um jogo movimentado no primeiro tempo. O Botafogo conseguiu criar boas chances de gol, mas quem abriu o placar foi o Tricolor. Aos 29 minutos, Wagninho aproveitou cruzamento de Wallace para inaugurar o marcador do Kleber Andrade.

O Botafogo tentou buscar o empate, mas foi para o segundo tempo na desvantagem.

Segundo tempo

O Botafogo voltou disposto a empatar o jogo. Logo no primeiro lance, o Glorioso chegou com perigo em chute de Cuiabano, exigindo boa defesa do goleiro Mota. O campeão brasileiro e da Libertadores em 2025 pressionava em busca da igualdade no placar e assustava a meta do Madureira.

O Alvinegro passou a empilhar boas chances de empatar, mas esbarrava na falta de pontaria de seus homens de frente. E como quem não faz, leva, o Tricolor matou o jogo.

Aos 38 minutos, o Madureira saiu em contra-ataque rápido. E após lance confuso na área do Botafogo, Cauã Coutinho cabeceou para marcar o segundo do Tricolor e decretar a vitória.

Metrópoles Sports

Este foi apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 15 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília (DF)

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus (AM)

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)

Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte (MG)

Vasco 2 x 2 Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)

Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém

Vasco 1 x 2 Fluminense – 5/2 – Brasília (DF)

Portuguesa 0 x 5 Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)

Água Santa x Palmeiras – 9/2 – Brasília (DF)

Botafogo 0 x 2 Madureira – 9/2 – Cariacica (ES)

São Paulo x Inter de Limeira – 10/2 – Brasília (DF)

Inter de Limeira x Palmeiras – 12/2 – Uberlândia (MG)

São Paulo x Velo Clube – 13/2 – Brasília (DF)

Portuguesa x Corinthians – 16/2 – São Paulo (SP)