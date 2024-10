Maduro acusa Musk de investir US$ 1 milhão em “golpe” na Venezuela

Nicolás Maduro voltou a acusar Elon Musk de interferência na Venezuela, e acusou o bilionário de ter investido 1 milhão de dólares no que ele chamou de golpe contra o país. A declaração aconteceu nessa segunda-feira (14/10), no programa semanal do líder chavista.

“Elon Musk Musk investiu no golpe de Estado, no surto fascista, na violência contra o processo eleitoral na Venezuela, nada mesmo do que 1 milhão de dólares”, disse Maduro, sem apresentar provas.

Desde as conturbadas eleições presidenciais na Venezuela, realizadas em julho deste ano, o magnata sul-africano tem sido alvo de acusações de Maduro. Segundo o líder chavista, Musk seria uma das principais peças de um suposto golpe de Estado contra seu regime.

Entre as acusações estão um suposto ataque contra o site do órgão eleitoral da Venezuela, além de uma tentativa de invasão ao país. Até o momento, no entanto, Maduro não apresentou qualquer prova do que diz.

Enquanto isso, a situação política no país segue indefinida. Apesar de autoridades locais – ligadas ao chavismo – terem confirmado a reeleição de Maduro, a oposição e parte da comunidade internacional não reconhecem o resultado.

Uma das principais cobranças contra o regime Maduro é a divulgação das atas eleitorais, com dados que podem atestar, ou não, a reeleição do atual presidente da Venezuela.

Após promessas e discussões, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela (TSJ) anunciou em agosto que os documentos não serão divulgados.