Maduro: conversa com Brasil, Colômbia e México está “pendente”

Presidente venezuelano disse querer explicar a Lula, Petro e López Obrador a “situação complexa” de seu país

Segundo o presidente da Venezuela, tudo que circula sobre seu país nos meios de comunicação brasileiros, colombianos e mexicanos é “manipulação, manipulação e manipulação”; na foto, Lula (à esq.) e Maduro (à dir.) no Palácio do Itamaraty, em 29 de maio de 2023 Sérgio Lima/Poder360 – 29.maio.2023

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido da Venezuela, esquerda), disse na última 6ª feira (9.ago.2024) estar “pendente” uma conversa com os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da Colômbia, Gustavo Petro (Colômbia Humana, esquerda) e do México, Andrés Manuel López Obrador (Movimento Regeneração Nacional, esquerda).

Maduro disse respeitar “profundamente” os 3 presidentes de esquerda latino-americanos que pedem à Venezuela a divulgação das atas eleitorais do CNE (Conselho Nacional Eleitoral), que o proclamou vencedor das eleições realizadas em 28 de julho. Afirmou que espera que a conversa seja realizada para que possa explicar “em detalhes” a eles a “situação complexa” do país.

“No mundo há muita manipulação e muita mentira. E tudo que circula nos meios de comunicação dominantes e hegemônicos no Brasil, na Colômbia e no México é manipulação, manipulação e manipulação. Mas só vou dizer isso: não é a 1ª vez que derrotamos a mentira, venha de onde venha e tenha o poder que tenha. Nós temos o poder para vencer a mentira”, declarou Maduro.

Assista (1min27s):

Em 1º de agosto, os governos do Brasil, do México e da Colômbia divulgaram um comunicado conjunto em que reforçaram a cobrança para que os dados dos comprovantes das urnas de votação sejam publicados de forma desagregada e que seja permitida a verificação imparcial dos resultados.

Também defenderam que o impasse eleitoral no país vizinho se dê pelas vias institucionais e pediram “máxima cautela e contenção” em manifestações e eventos públicos para evitar a escalada de episódios violentos.

A nota foi publicada depois de uma ligação feita por Lula, Petro e López Obrador. É esperado que eles conversem com Maduro na próxima semana por videoconferência, mas ainda não há nenhuma divulgação oficial de quando isso deve ocorrer.