Mãe da suposta filha de Neymar dispara: “Mentiras sendo espalhadas”

Depois de alfinetar Neymar e Bruna Biancardi, por conta da chegada de mais um herdeiro, Gabriella Gaspar se pronunciou novamente sobre a paternidade da filha, Jazmin Zoé, de 10 anos. A ex-modelo húngara afirma que o atleta é pai da menina e garante que ainda não fez o teste de DNA por conta de algumas burocracias.

“Infelizmente, há muitas mentiras sendo espalhadas sobre mim. Meu Instagram foi hackeado há alguns anos e nunca pedi dinheiro a ninguém, muito menos ao Neymar. Além disso, nunca recusei o teste de DNA”, explicou com exclusividade para a coluna Fábia Oliveira.

Gabriella seguiu falando sobre o exame: “Sempre estivemos dispostos a realizá-lo. Se tivéssemos a oportunidade, iríamos ao Brasil para acelerar o processo, mas isso não foi possível até agora.”

Teste de DNA

Gaspar lembrou que espera a conclusão de alguns trâmites legais para seguir com a investigação da paternidade de Jazmin. “Estamos aguardando o documento necessário para fazer o exame, mas ainda não o recebemos”, destacou.

Gabriella concluiu o bate-papo declarando que ainda não foi notificada para realizar o teste de DNA. “Infelizmente, não posso divulgar detalhes do processo, pois ele corre em segredo de Justiça. No entanto, a carta rogatória ainda não chegou aqui na Hungria”, concluiu.

Gabriella Gaspar luta há meses na Justiça para provar o parentesco de Neymar e Jazmin Zoé. No entanto, segundo a loira, o boleiro se recusa a doar material genético para colocar um ponto final no imbróglio.

Gravidez de Bruna Biancardi

A nova gravidez de Bruna Biancardi, namorada do boleiro, causou alvoroço na web. O casal, que já é pai de Mavie, de um ano, está à espera de mais uma menina.

De outras relações, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da relação com Carol Dantas; e Helena, de cinco meses, do breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly.

“Tive a sensação de que haveria tal anúncio. Mas Neymar também deveria pensar um pouco em Jazmin”, comentou ela. “Infelizmente, minhas intuições sempre se tornam realidade”, completou a húngara logo após a repercussão da gestação da influenciadora.

Semelhança com Rafaella Santos

Gabriella Gaspar diz ter se relacionado com o craque em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após um amistoso da Seleção Brasileira.

“Minha filha é 100% do Neymar. Ela se parece muito com a Rafaella [irmã do jogador]”, disse a moça num bate-papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira, em março deste ano, quando o caso veio à tona.

Gabriella completou: “As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie [filha do jogador com Bruna Biancardi] também se parece com Jázmin quando era bebê”.