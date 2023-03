Mãe de Cara de Sapato diz que expulsão do filho foi uma “arapuca”

Ao vivo, na última quinta-feira (16/3), Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do BBB23, após o assédio sexual que cometeram contra Dania Mendez. Nas redes sociais, a mãe do lutador concordou com uma fã que disse que tudo foi armado, uma “arapuca”, para Dania “se jogar” em Sapato.

“Triste por tudo o que aconteceu… por eles dois… por ele! Infelizmente ele caiu em uma armadilha, conseguiram o que tanto queriam. O que tanto causava uma inveja mortal naquela casa e para alguns aqui fora também. Aquela mulher [Dania] entrou com script para se jogar para ele, talvez a intenção do diretor tenha sido só para provocar ciúme em Amanda, mas pelo que vi, a mulher foi além”, escreveu a seguidora, que acredita que Dania fazia parte de um plano de quem comanda o BBB.

A mulher segue, falando que os participantes invalidaram Amanda como mulher e reforçando que, na opinião dela, Cara de Sapato caiu em uma armadilha: “E sem contar a casa toda ignorado a história dos dois e invalidando Amanda como mulher, jogaram a arapuca. Por sinal, ficaram muito felizes quando viram que o plano tinha dado certo.”

A mãe do lutador, Wilma Monteiro, concordou que tudo foi uma armção: “Não pude publicar isso! Mas você acertou: caiu numa arapuca!”

Até o momento, o lutador não se pronunciou sobre seus atos ou sobre a expulsão. Ele e MC Guimê estão sendo investigados pela Polícia do Rio de Janeiro pelo crime de importunação sexual.

