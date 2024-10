Mãe de Diddy quebra silêncio e fala sobre acusações contra o filho

Janice Small Combs abriu o jogo sobre as acusações de abuso e tráfico sexual de Sean Diddy Combs, seu filho. Em comunicado, a mãe do rapper, que está preso desde o dia 16 de setembro, saiu em defesa dele, disse que ele não é um monstro e que merece contar sua história.

“É desolador ver meu filho sendo julgado não pela verdade, mas pela narrativa criada a partir de mentiras. Testemunhar o que parece ser o linchamento público do meu filho, antes que ele tenha a oportunidade de provar a sua inocência é uma dor muito insuportável para se colocar em palavras”, diz o comunicado, publicado pelo The Hollywood Reporter.

Ela declarou que Diddy é inocente. “Como todo ser humano, meu filho merece ter seu dia no tribunal, para finalmente compartilhar seu lado e provar sua inocência”, completou.

Apesar da situação, ela disse que seu filho errou ao não assumir que era violento com Cassie Ventura, sua ex-namorada. “Meu filho pode não ter sido inteiramente sincero sobre certas coisas, como negar já ter sido violento com a ex-namorada, quando as câmeras do hotel mostravam o oposto”, relatou.

O vídeo que Janice se refere viralizou em maio deste ano e mostra o rapper agredindo Cassie. Em 2023, ela abriu um processo contra o produtor o acusando de estupro e abuso físico, que teria acontecido durante mais de uma década. Diddy negou as acusações.

A mãe do rapper explicou que esse caso não torna Diddy culpado de outras acusações e que ficou magoada com as piadas feitas com seu filho. “A história nos mostrou como os indivíduos podem ser condenados injustamente devido às suas ações ou erros passados. Meu filho não é o monstro que o pintaram e ele merece a chance de contar sua versão”.

Rihanna quebra o silêncio sobre participação nas festas de Diddy

Após sair de uma festa, Rihanna foi questionada por jornalistas e paparazzis sobre as festas de Sean Diddy Combs, que está preso sob diversas acusações de abuso sexual. Os eventos do rapper contavam com a presença de várias celebridades, como as irmãs Kardashian e Beyoncé e Jay-Z.

Ao ser questionada se tinha participado de alguma festa, ela ficou em silêncio. Então, o paparazzi insistiu e perguntou se a artista “se envolveu em alguma das ‘surpresas’”. Com isso, a cantora deu sorriso irônico e respondeu: “Isso é loucura”.

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais, o que gerou críticas de internautas a Rihanna. “Não se pronunciou coisa alguma fugiu”, escreveu um perfil. “Mulher te preserva. Eu amo você, sai dessa bagunça pelo amor de Deus mulher”, comentou outro.

Diddy disse que amizade com Justin Bieber começou “de jeito estranho”

Justin Bieber e Sean Diddy Combs são amigos de longa data. Na última sexta-feira (4/10), o tabloide TMZ resgatou um vídeo em que o rapper afirmou que sua amizade com o cantor canadense começou de um “jeito estranho”. A declaração foi dada no talkshow Jimmy Kimmel Live, em 2011.

“Nós nos tornamos amigos de um jeito estranho”, disse Diddy, sem entrar em mais detalhes. O rapper ainda disse que eles eram como “Rob e Big”, fazendo referência ao ator e skatista Rob Dydrek, e Christopher “Big Black” Boykin, seu melhor amigo. A amizade da dupla até rendeu um reality show nos Estados Unidos.

Durante a entrevista, Diddy explicou um pouco sobre a vontade de proteger Bieber da indústria musical. “Para muitos de nós, ele é como um irmãozinho mais novo. Ele não tem medo de ligar e pedir conselhos. A indústria musical é uma família forte e ele é alguém que nós, definitivamente, queremos proteger”.

Em tom de brincadeira, o canadense revelou que foi presenteado com uma Lamborghini, mas que não tinha recebido ainda. Diddy, então, soltou: “Ele teve uma Lamborghini por um ou dois dias e ele teve acesso à casa. E ele sabe que é melhor não falar na televisão nacional o que ele faz com o irmãozão Puff”.

O rapper e empresário americano Sean Diddy Combs, de 54 anos, foi preso na segunda-feira (16/9), em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa investigação que resultou em acusações graves, como tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição.