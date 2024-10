Mãe de ex-ator mirim morto em Trancoso, na Bahia, lamenta crime: “Terra violenta! Mataram por engano”

A mãe do ex-ator mirim João Rebello, de 45 anos, que foi morto no centro de Trancoso, na Bahia, desabafou após a notícia do falecimento do herdeiro. Por meio das redes sociais, a atriz e diretora Maria Rebello afirmou que o filho foi morto por engano, mas não entrou em detalhes do crime.

“Não consigo fechar os olhos! Obrigada pelas palavras, tô acordada sozinha e Carol foi pra Trancoso! Terra violenta! Mataram por engano confundiram o carro! Ele ta tava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine tocando, fazendo festa com sua doçura meu luto será eterno”, escreveu.

Um mês antes da morte do filho, Maria Rebello falava sobre a mudança de João e da outra filha, a também atriz Maria Carol Rebello, para o estado. “Meus amores, meus filhotes foram morar na Baêa, eu aqui morrendo de saudades, mas sei que estão protegidos pelo Axé da Bahia”, disse ao compartilhar uma foto ao lado dos filhos.

De acordo com o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, Rebello estava dentro de um Pajero preto quando foi atingido por vários disparos nas proximidades da Praça da Independência, uma área de grande movimentação.

A Polícia Civil de Porto Seguro informou que o ex-ator estava sozinho no veículo. O crime está sendo investigado pela delegacia do município, e a polícia informou que ainda não há detalhes sobre a autoria e motivação do assassinato.