Mãe de João Rebello desabafa: “Meu filho foi executado, 12 tiros”

Maria Rebello, mãe do ex-ator mirim João Rebello, foi ao Instagram para desabafar sobre a situação. A mulher agradeceu as mensagens que vem recebendo pelas redes sociais e desabafou sobre os reflexos do assassinato do filho em sua vida.

“Quero agradecer a todos que se dedicaram a um carinho por mim e por meu filho. Vou ficar um tempo flutuando, talvez não apareça tanto para brincar, festejar, receber os amigos para amar a vida”, explicou.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Ex-ator mirim da TV Globo, João Rebello atuou na emissora por 11 anos Instagram/Reprodução 2 de 5 Ex-ator mirim da TV Globo, João Rebello se mudou para a Bahia com a esposa Instagram/Reprodução 3 de 5 João Rebello e Jorge Fernando Reprodução/Redes Sociais 4 de 5 Ex-ator mirim da TV Globo, João Rebello posa ao lado de um carro Instagram/Reprodução 5 de 5 Ex-ator mirim da TV Globo, João Rebello posa sério para as redes sociais Instagram/Reprodução

Na sequência, ela falou sobre o assassinato do filho. “Não estou amando a vida, hoje faz duas semanas que meu filho foi executado, 12 tiros! No óbito a morte foi no tórax”, desabafou. Maria ainda contou que João sempre foi contra violência.

“O João é contra pena de morte, contra armas, contra violência, contra a falta de educação! Ele é ator, diretor, DJ, VJ e vivia para fazer festa para se divertir e divertir os amigos tocando sua música! Espiritualista e espiritualizado! Apaixonado por seu filho, por sua irmã, por sua Karine e por sua mãezinnnn como me chamava”, completou.

Por fim, ela disse que sua dor não está sozinha. “Há milhares de mães sem respostas pela violência. No momento não quero cultivar a IRA, mas estou destroçada, vazia, sem fé e com muita saudade da viagem planejada de 2025 que iríamos fazer”, encerrou.