Mãe de jovem morto pela PM cobra ‘ao menos um pedido de desculpas’ de Tarcísio de Freitas

Em uma coletiva de imprensa realizada em São Paulo, Silvia Mónica Cárdenas Prado, mãe de um estudante que foi morto pela Polícia Militar, fez um apelo por justiça e um pedido de desculpas do governador Tarcísio de Freitas. O jovem, Marco Aurélio Cardenas Acosta, foi baleado em 20 de novembro enquanto estava desarmado e imobilizado, após dar um tapa no retrovisor de uma viatura na Vila Mariana, Zona Sul da capital paulista. O Ministério Público a denunciou o policial responsável por homicídio qualificado, considerando o ato uma execução.

Durante a coletiva, Silvia Mónica não escondeu sua dor e frustração, ressaltando a falta de empatia do governador em relação à tragédia que afetou sua família. O pai de Marco Aurélio também se manifestou, relembrando a vida e os sonhos do filho, que foi interrompida de forma violenta. “Eu quero justiça, eu quero desse miserável do Tarcísio ao menos um pedido de desculpas”, declarou emocionada. Ela também completou, dizendo: “A polícia mata, tapa como gato e continua sua vida, e quem chora é a mãe e o pai.”

O advogado da família, Roberto Guastelli, criticou a lentidão da Polícia Militar em disponibilizar as gravações das câmeras corporais, o que, segundo ele, tem prejudicado o andamento das investigações. Silvia terminou dizendo que promete lutar pela morte do filho e que não descansará até que os assassinos sejam responsabilizados. “Meu filho não será só mais um número”, disse.

A denúncia formalizada pelo Ministério Público aponta que os policiais agiram de maneira desproporcional e abusiva durante a abordagem. Neste momento, o MP aguarda a decisão da Justiça sobre a aceitação da denúncia. O governo de São Paulo expressou pesar pela morte de Marco Aurélio e informou que os policiais envolvidos estão afastados enquanto o caso é analisado pelo Judiciário.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias