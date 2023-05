Mãe de jovem morto por motorista de aplicativo desabafa: ‘Dor que não tem explicação’

Mãe do jovem atropelado e morto pelo motorista de aplicativo Christopher Rodrigues na última terça-feira (25), em São Paulo, Gina Castro Campos disse que está sendo muito difícil lidar com a morte do filho caçula, Matheus Campos Silva, de 21 anos.

“É uma dor de injustiça e de indignação. É uma dor que não tem explicação”, disse a Record TV.

Paloma Campos, irmã da vítima, disse que o jovem morava com a mãe e trabalhava como ambulante. “Meu irmão não estava armado e não estava com nada”, relatou. “Ele [o motorista] foi frio, viu uma pessoa implorando por ajuda e não ajudou.”

Em depoimento, o autor do homicídio disse que atropelou Mateus porque o rapaz teria furtado o celular de outro motorista e Christopher queria impedir a fuga.

Após o atropelamento, Christopher gravou uma série de vídeos, publicados em uma rede social, em que debocha da situação.

“Pois é, infelizmente, Lúcifer Morningstar [um personagem da indústria de quadrinhos DC Comics] recebeu mais um membro na equipe”, disse o motorista num vídeo feito por ele mesmo. “Agora, ir para a delegacia assinar um assassinato”, disse ele, sem demonstrar arrependimento, declarando, ainda: “Menos um fazendo o L”, alusão aos eleitores do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.