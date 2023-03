Mãe de Lore Improta achava que Léo Santana era gay. Entenda

Em entrevista ao PodPah, o casal Lore Improta e Léo Santana contou uma história inusitada sobre o início da relação 29/03/2023 8:38, atualizado 29/03/2023 8:38

Reprodução

Lore Improta e Léo Santana estiveram juntos no PodPah, ao vivo no YouTube, nessa terça-feira (28/3). Em um papo descontraído, os dois contaram uma história inusitada sobre o início do namoro.

A dançarina expôs que, quando ainda estava conhecendo o cantor, a mãe dela ainda ficou com uma pulga atrás da orelha sobre a heterossexualidade do atual genro. Entre risos, a loira expôs que dona Lia Mara achava que o famoso fosse gay.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas