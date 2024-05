Mãe de Virgínia Fonseca polemiza com opinião sincera sobre Anitta

Margareth Serrão, mãe de Virgínia Fonseca, publicou um vídeo nos stories do Instagram em que dá a sua opinião sincera sobre Anitta. Entretanto, a publicação rodou as redes sociais e criou polêmica entre os fãs da Poderosa.

“Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor”, disse a mulher. Ela chegava em São Paulo e é possível ouvir a voz da avó de Maria Flor e Maria Alice no fundo da gravação.

Virgínia Fonseca nasceu em Connecticut, nos EUA, e atualmente é influenciadora, youtuber e empresária no Brasil Reprodução/ Instagram

A jovem de 22 anos é casada com o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, com quem tem a pequena Maria Alice, fruto do relacionamento de pouco mais de um ano com o músico Reprodução/Instagram

Virgínia começou a trabalhar utilizando a internet em 2016. Com 17 anos à época, a jovem descobriu a vocação em frente às câmeras quando se mudou para Portugal e iniciou um canal no YouTube Reprodução/Instagram

No 3º vídeo publicado na plataforma, Virgínia viu o número de inscritos saltar para 100 mil e tomou gosto pela rede social Reprodução / Iude

Dois anos depois, a influenciadora começou a trabalhar com Rezende, um dos maiores youtubers do Brasil e empresário do ramo da internet. Os dois engataram relacionamento que durou até o início de 2020 Reprodução

Em abril de 2020, a loira assumiu relacionamento com Zé Felipe e, desde então, se tornou um fenômeno da internet Reprodução/Instagram

Apesar do fim do relacionamento, Virgínia e Rezende continuaram a gravar vídeos juntos, já que ela possuía contrato com a empresa do ex, e o clima entre os dois parecia ser harmônico Reprodução

No início de 2021, no entanto, a influenciadora rompeu contrato com Rezende e os dois travaram batalha judicial. Ele pedia rescisão e ela pedia direitos trabalhistas. Por fim, Virgínia perdeu o processo e foi condenada a pagar indenização ao ex-namorado Reprodução

Atualmente, Virgínia fatura milhões por ano com diversas campanhas nas redes sociais. A nora de Leonardo é, inclusive, uma das influenciadoras mais requisitadas pelas marcas Reprodução/Instagram

A youtuber revelou que fatura cerca de R$ 500 mil por mês com as postagens de vídeos em seu canal Reprodução/Instagram

Maria Alice, por sua vez, ainda novinha já acumula 6 milhões de seguidores no perfil do instagram monitorado pela mãe e pelo pai Zé Felipe. Além disso, o casal anunciou, recentemente, que estão à espera do segundo filho Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, Margareth dividiu opiniões após fazer menção à Poderosa. “Você não sabe com quem está mexendo”, riu uma usuária. “Gente?! Mas que raiva é essa que o povo tem da Anitta? Credo!”, questionou mais uma.

Entretanto, teve quem saísse em defesa da mãe de Virgínia Fonseca. “E precisa gostar é? Eu heim”, pontuou uma. “Alguém é obrigado? Deixem ela”, pediu uma quarta.

Virgínia Fonseca faz ultrassom de José Leonardo em seu programa Virgínia Fonseca apresentará o Sabadou com Virgínia, do SBT, de uma maneira diferente e promoverá uma homenagem às mães. A influencer, que está grávida do terceiro filho, aproveitou a oportunidade para fazer o ultrassom de José Leonardo na televisão.

Para isso, a apresentadora recebeu a presença das oito irmãs de sua mãe, Margareth Serrão, e de Zé Felipe, além da ginecologista e obstetra Bruna Begosi. A médica mostrará os detalhes da gestação de Virgínia e como está o desenvolvimento do bebê. Ela vai estrear o quadro Mãe Tá On.

“É irmã que não acaba mais. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Sei que foi difícil juntar todas no mesmo dia”, declarou a influencer, ao receber a as tias. Elas vão relembrar de quando tiveram os filhos. Maria Alice, de 2, e Maria Flor, de 1.

As tias de Virgínia vão relembrar da criação que tiveram. “Não existe família perfeita. Toda família, apesar do amor maior do mundo, existe a briguinha, porque ninguém é igual a ninguém. Nosso pai tinha muito ciúmes da gente. Por ele ficavam 9 bruacas dentro de casa, não se casava nenhuma”, explicam.