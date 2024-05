Mãe de Wanessa, Zilu Godói não quer contato com Dado Dolabella

Zilu Godoi não está nada feliz com a volta do casal Wanessa Camargo e Dado Dolabella. A mãe da cantora se pronunciou sobre a volta do casal e revelou não aprovar o romance, embora respeite a decisão da filha. “Quem tem que aprovar ela é ela”, disse ao Gshow.

“Eu falei ‘a decisão é sua, filha. A escolha é sua. Seja feliz do seu jeito’. Mas se eu aprovei aí já é outra coisa. A gente não tem quem tem que aprovar, né? Quem tem que aprovar ela é ela”, completou.

A matriarca seguiu: “Mãe é pra apoiar quando precisa, pra dar bronca quando precisa, fazer carinho quando precisa, e eu acho que a escolha foi dela, entendeu?”.

Zilu ainda defendeu Wanessa, ressaltando a personalidade forte da moça. ”Ela é muito bonita, muito bem resolvida, é muito madura, e ela sabe como sair dessa situação, como ela soube sair. Então, a gente só deseja o melhor pra todos”, garantiu.

No entanto, a influenciadora contou não querer papo com o genro. Dado pretendia desejar “feliz dia das mães” para sogra, que rejeitou: “Obrigada, mas não quero. Eu respeito pra caramba, respeito a decisão dela, mas eu tenho direito”, concluiu.

Zilu enfatiza que somente a assessoria fala em nome de Wanessa Camargo Reprodução/Instagram

Zilu é mãe de Wanessa Camargo Instagram/Reprodução

BBB24: Zilu tira sarro da cara de Wanessa lavando louça no reality INstagram/Reprodução

Dado Dolabella acompanhou Wanessa Camargo no show que ela realizou na noite dessa sexta-feira (10/5), na Audio, em São Paulo. Zilu Godoi e Camila Camargo, irmã da famosa, também estavam presentes.