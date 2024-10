Mãe do filho de Liam Payne diz estar devastada com a morte do cantor

Cheryl Cole, mãe do filho de Liam Payne, usou as redes sociais nesta sexta-feira (18/10) para lamentar a morte do cantor e ex-namorado. Ela publicou uma foto do ex-membro do One Direction ao lado do filho Bear e escreveu um texto de despedida.

“Enquanto tento lidar com este evento devastador e processar meu próprio luto neste momento indescritivelmente doloroso, gostaria de lembrar gentilmente a todos que perdemos um ser humano”, disse ela na legenda.

“Liam não era apenas uma estrela pop e celebridade, ele era um filho, um irmão, um tio, um querido amigo e pai de nosso filho de 7 anos. Um filho que agora tem que encarar a realidade de nunca mais ver o pai”, lamentou Cheryl.

Em seguida, a cantora desabafou e tentou blindar o filho. “O que mais perturba o meu espírito é que um dia Bear terá acesso aos relatórios e à exploração midiática repugnante que temos visto nos últimos dois dias. Parte meu coração ainda mais saber que não posso protegê-lo disso no futuro”, confessou.

Cheryl continuou o texto e fez um apelo aos internautas. “Peço, por favor, que considerem qual é o propósito de alguns desses relatos, além de causar mais sofrimento a todos que ficaram para juntar os pedaços. Antes de deixar comentários ou fazer vídeos, pergunte-se se gostaria que seu próprio filho ou família lesse isso.”

“Por favor, deem a Liam a pequena dignidade que lhe resta após sua morte, para que ele finalmente possa descansar em paz”, finalizou Cheryl.