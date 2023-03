Mãe é presa por encenar cenas de sexo com filha para enviar à namorado

Uma moradora de São Mateus do Sul, no Sul do Paraná, foi presa suspeita de contracenar cenas de sexo com a filha adolescente para transmitir as imagens a um namorado virtual. O caso foi revelado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), nessa sexta-feira (24/3). O namorado de 58 anos é empresário em Salvador, na Bahia, e foi preso pelo crime de pedofilia.

De acordo com a ação do MPPR, o namorado virtual teria pago valores entre R$50 e R$80 para ter acesso às imagens íntimas.

As investigações tiveram início em fevereiro deste ano e foram conduzidas pela 2ª Promotoria de Justiça de São Mateus do Sul. A vítima teria relatado o crime à equipe pedagógica da escola.

A partir do depoimento da adolescente, a mãe da menina foi presa, sendo identificado o número de telefone celular para o qual os conteúdos eram enviados.

