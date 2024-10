Mãe entra em trabalho de parto e PMs ajudam em nascimento de bebê na Bahia

Uma mulher deu à luz após ser socorrida por policiais militares da 74ª CIPM em Juazeiro, no Sertão do São Francisco. O caso ocorreu na manhã deste sábado (19) no bairro João Paulo II. Os agentes perceberam que uma mulher estava em trabalho de parto e acionaram o Samu.

No entanto, a mulher não pôde esperar e os militares tiveram que auxiliar no parto. Após o procedimento de socorro, os militares transportaram a mãe e o recém-nascido imediatamente para o Hospital da Mulher.

Durante o trajeto, a guarnição encontrou a equipe do Samu, que finalizou o procedimento de retirada da placenta. A mãe e recém-nascido foram levados em segurança ao hospital e passam bem.