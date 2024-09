Mãe Michelly da Cigana: Inaugura Santuário de Beuzebu

Mãe Michelly da Cigana, reconhecida no Brasil e no exterior como uma das maiores líderes espirituais da atualidade, continua a atrair a atenção da mídia e de seus seguidores. Com uma trajetória marcada por polêmicas e conquistas, a mãe de santo se destaca como uma figura influente no universo espiritual.

Em março de 2023, Mãe Michelly ganhou destaque em diversos sites e na mídia nacional ao compartilhar um vídeo impactante, onde apresentava uma estátua da entidade Belzebu posicionada em cima do portão de sua casa. A repercussão do vídeo gerou debates sobre as práticas espirituais e a relação entre os adeptos e suas entidades.

A notoriedade de Mãe Michelly não parou por aí. Em abril de 2024, ela voltou a ser notícia em todo o país ao anunciar um investimento significativo de mais de 2 milhões de reais na construção de um cemitério dedicado à Pombagira, uma entidade muito reverenciada em sua tradição. Essa iniciativa refletiu sua dedicação às práticas espirituais e à construção de espaços que acolhem os fiéis.

Neste último fim de semana, Mãe Michelly mais uma vez movimentou suas redes sociais, onde conta com mais de 1 milhão de seguidores. Ela compartilhou momentos da inauguração do Santuário de Belzebu, um projeto que promete se tornar um centro espiritual importante para seus seguidores. As imagens e relatos emocionantes da inauguração reforçam sua conexão com a comunidade espiritual.

Neste último fim de semana, o Rio Grande do Sul foi palco de um evento grandioso e marcante: a inauguração do Santuário de Beuzebu, idealizado por Mãe Michelly da Cigana. Com um espaço de 18 hectares, o santuário se tornou um novo centro espiritual, atraindo a atenção de seguidores e curiosos.

A cerimônia começou com uma impressionante apresentação de fogos de artifício e danças, criando uma atmosfera mágica e envolvente. Logo na entrada, os visitantes foram recebidos por uma magnífica pirâmide de vidro que abriga a imagem de Beuzebu, simbolizando a conexão profunda entre os fiéis e a entidade. Diversas outras imagens estão espalhadas pelo santuário, reforçando a importância espiritual do local.

Uma imigrante da cigana compartilhou com emoção que o santuário é o mesmo lugar onde foi realizado o primeiro ritual para Beuzebu. “Aqui fazemos a sacralização nessa pedra. Este é o meu fundamento de Beuzebu, e está aqui neste ocultado”, afirmou, destacando a relevância histórica do espaço.

Dentro do complexo, também se encontra o cemitério de Maria Padilha, inaugurado em março deste ano. Com sepulturas novas, incluindo a intrigante sepultura das sete covas dispostas em círculo, esse cemitério é um local onde Mãe Michelly realiza rituais para enterrar os nomes dos inimigos de seus clientes. A capela do cemitério abriga outra imagem significativa de Beuzebu, conhecida como “Estrela da Noite”.

A cerimônia de inauguração começou com a gira do santuário, que teve seu ápice exatamente à meia-noite. Esse momento crucial foi marcado pela incorporação de Mãe Michelly, que seguiu reverente em direção à capela. Ajoelhando-se diante da imagem de Beuzebu, carinhosamente chamada de Omar, ela realizou um ritual profundo e simbólico.

Outro ponto alto da cerimônia foi o batismo oficial do santuário. Mãe Michelly cospe algumas bebidas alcoólicas na cruz como parte desse ato ritualístico. Ainda incorporada, ela abençoou os filhos de Santos presentes e dançou ao som da batucada que ecoava pelo espaço, celebrando oficialmente a abertura do Santuário de Beuzebu.

Com essa inauguração grandiosa, Mãe Michelly da Cigana reafirma seu papel como uma das líderes espirituais mais influentes do Brasil, criando um espaço que promete ser um ponto de encontro para aqueles que buscam conexão espiritual e proteção nas práticas que envolvem Beuzebu e suas entidades associadas.