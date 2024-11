Mãe vai beber, não presta atenção no filho e criança morre afogada

Uma criança de apenas dois anos de idade, identificada como Douglas Gabriel de Jesus , morreu afogada após cair em uma cisterna no bairro Bom Jesus, no município de Lajedo, no Agreste de Pernambuco (PE). O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (6/11), enquanto o menino ficou sem supervisão da mãe.

De acordo com o relato da mãe da criança à Polícia Civil, ela estava bebendo com alguns amigos quando o menino se aproximou do reservatório e caiu. Um dos amigos da mulher conseguiu retirar o pequeno Douglas Gabriel da cisterna e levá-lo para o Hospital Maria da Penha, onde ele já chegou sem sinais vitais.

