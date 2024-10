Mães de alunos repudiam deboche de Gui Santana a trabalhos escolares

Depois de Gui Santana debochar e fazer piadas com alunos e trabalhos escolares no colégio em que foi votar, no último domingo (27/10), mães de alunos repudiaram a atitude do humorista. “Cometeu um crime contra a criança”, disse uma das mulheres.

“Ao meu entender ele cometeu um crime contra a criança e o adolescente, aonde ele expõe o rosto das crianças. Ele faz críticas às crianças, chama a criança de vagabunda, né? Fala que a criança tem espinha na cara. Isso é bullying. Isso pode trazer um problema futuro gravíssimo, na autoestima de uma criança, com sequelas que a gente não sabe mensurar o tamanho”, declarou Érica Pimentel para a coluna Fábia Oliveira com exclusividade.

A matriarca completou: “Ele expôs os nossos filhos na internet. Eu não estou falando da piada e do humor. Eu estou falando do crime de exibir imagens de crianças sem autorização dos pais. E eu estou falando do crime de praticar bullying na internet contra crianças. Eles que estavam, ali, fazendo o trabalho de conclusão de curso, ele não entendeu o contexto e foi muito leviano nas afirmações dele”.

Erica Pimentel finalizou a conversa lembrando do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “Ele infringiu várias cláusulas. Então, esta é a minha indignação. O que ele fez é crime. A piada é permitida. O crime de expor, de forma pública, crianças inocentes e o dano moral nas crianças, não tem preço”, concluiu.

Já Caterina, mãe de outro aluno, ressaltou que a atitude de Gui Santana passou do ponto, deixando os pais indignados e revoltados. “Quem é essa pessoa que se vê no direito de expor crianças menores de idade, ridicularizar? Ele não tem noção, ele não sabe do contexto”, disparou.

Ela fez uma alusão: “Foi como se alguém invadisse a sua casa e, ao chegar, começasse a te xingar. Quer dizer, ele foi numa escola onde os alunos estavam fazendo uma mostra cultural, com os trabalhos ali expostos. É uma produção incrível, diga-se de passagem. Super bem-feita, contextualmente elaborada e aí ele se vê no direito de chamar de ‘uma cambada de vagabundo’ como ele usa o termo?”.

Por fim, Caterina criticou a brincadeira de Gui Santana. “É um sem noção, revoltou todo mundo. Uma pessoa dessa tem que ser cancelada, porque não agrega em nada. Pelo contrário. Todas as mães estão mobilizadas”, encerrou.

As duas mães contaram que a escola e os pais dos alunos pretendem se reunir para verificar o que poderá ser feito, judicialmente, contra a exposição e a ridicularização feita pelo artista.

Deboche das críticas

O humorista Gui Santana voltou às redes sociais depois de ridicularizar trabalhos escolares feitos por alunos de um colégio de São Paulo. Ele filmou obras criadas pelos estudantes e zombou do resultado, chamando o material de “feio”. O artista também gravou imagens dos rostos dos alunos sem autorização. Nesta segunda-feira (28/10), o famoso debochou das críticas que recebeu.

Gui Santana esteve no colégio Notre Dame, em São Paulo, no domingo (27/10), para votar no segundo turno das eleições municipais. O ex-integrante do programa “Pânico”, no entanto, gravou uma série de vídeos ridicularizando os trabalhos dos alunos. “Mais um trabalhinho tosco da galera. Não tem nem vergonha. Cambada de vagabundo. Que coisa mais feia”, disse.

Hoje, ele fez novas publicações no seu perfil do Instagram, debochando das críticas que recebeu nas redes sociais. Primeiro, ele publicou um print do perfil de Leo Dias, zombando de uma reportagem do colunista. “Nem o Boulos que disputou a prefeitura saiu no Portal Léo Dias”, riu o humorista.

Em seguida, ele gravou um vídeo, citando a polêmica e aproveitando para fazer uma publicidade. “Pessoal, um absurdo o que estão falando de mim ai nas redes sociais, você entrou aqui e veio xeretar na minha rede social. Então, o que eu tenho a dizer sobre o que aconteceu é: aposte”, disse Gui Santana, ao fazer propaganda de uma casa de apostas.

Por meio de uma nota, o colégio Notre Dame se posicionou sobre o ocorrido e disse que a fala de Gui Santana foi “irresponsável” e “ofensiva”:

“O Colégio Notre Dame repudia, com veemência, o humorista Gui Santana por sua atitude arbitrária, irresponsável, ofensiva e constrangedora, ao expor em suas redes sociais, com expressões de deboche, imagens de trabalhos e de menores estudantes, sem o consentimento do colégio, por ocasião de sua vinda para as Eleições Municipais, ocorridas ontem”, dispararam em nota.

E completaram: “A instituição também prometeu entrar com medidas legais cabíveis contra o humorista. “A direção lamenta pelo episódio em um dia tão importante para a cidadania e a democracia, compartilha da indignação das famílias e já está trabalhando, por vias legais, para que o humorista seja responsabilizado pelo ato”.