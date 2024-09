Maggie Smith, que morreu nesta sexta-feira (27/9), ficou mundialmente conhecida por ter interpretado Minerva McGonagall na saga Harry Potter. A atriz, entretanto, lutou contra um câncer de mama em 2007, durante as gravações do sexto filme do bruxinho, intitulado Enigma do Príncipe.

Em 2009, em entrevista ao jornal The Times, a artista explicou que teve a sua autoconfiança “destruída” por conta da quimioterapia. “Aquilo deixa você arrasada. Estou com medo de trabalhar no teatro. Me sinto muito insegura”, declarou.

Maggie declarou que, após receber o diagnóstico, acreditou que estava prestes a morrer por conta da doença. “Acho que foi a idade em que isso me aconteceu. Isso é algo que pega você desprevenida. Você demora mais a se recuperar”, completou.

Por fim, ela comentou sobre a sua aparência durante o tratamento contra o câncer. “É horrível. Você realmente se sente terrivelmente doente. Eu estava careca. Não tinha dificuldade em colocar peruca. Minha cabeça era como um ovo cozido”, encerrou.

Maggie morreu nesta sexta, aos 89 anos

Maggie Smith lutou contra um câncer durante gravações de Harry Potter

Maggie Smith como Minerva McGonagall em Harry Potter

Maggie Smith, a Minerva McGonagall de Harry Potter, morre aos 89 anos A atriz Maggie Smith, marcada por viver Minerva McGonagall na saga Harry Potter, morreu aos 89 anos. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (27/9), os filhos da artista, Toby Stephens e Chris Larkin, dizem que ela “faleceu pacificamente no hospital na manhã” de hoje.

“É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã de sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó”, diz a nota.

A causa da morte de Maggie não foi revelada, mas os filhos da artista agradecem a equipe do hospital Chelsea and Westminster “por seus cuidados e gentileza incansável durante seus últimos dias”.

Trajetória de Maggie Smith Maggie Smith fez sucesso no cinema, no teatro e na televisão. Seu principal papel foi como Minerva McGonagall em Harry Potter, papel que passou a viver em 2001.

Durante as gravações do filme Enigma do Príncipe, em 2008, Maggie foi diagnosticada com câncer de mama e se submeteu a sessões de quimioterapia. Ela concluiu as filmagens, mesmo em meio ao tratamento.

Além de Harry Potter, ela também teve um papel marcante na série Downton Abbey, como Violet Crawley. A atriz é vencedora de dois prêmios Oscar, quatro Emmys, três Globos de Ouro, um Tony e sete Baftas.

Perfil oficial de Harry Potter sobre Maggie Smith: “Força brilhante” O perfil oficial de Harry Potter no Instagram publicou uma homenagem para Maggie Smith, a eterna Minerva McGonagall da saga do bruxo. A artista morreu aos 89 anos, nesta sexta-feira (27/9), no Hospital Chelsea and Westminster, em Londres, na Inglaterra.

“Dame Maggie Smith era uma força brilhante como professora McGonagall em todos os oito filmes de Harry Potter. Estamos tão tristes por saber do seu falecimento hoje, aos 89 anos. Sua inteligência rápida e presença formidável como chefe da Casa Grifinória garantiu que Hogwarts estivesse sempre em boas mãos”, disse a publicação.

Nos comentários, internautas homenagearam a atriz. “Uma heroína de Hogwarts. Ela vai fazer muita falta”, disse um. “A melhor Grifinória que já viveu. Descanse em paz”, apontou outro.