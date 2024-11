Magnata dos seguros admite culpa em fraude de US$ 2 bilhões para financiar vida de luxo

Greg Lindberg, o fundador da Eli Global LLC, admitiu sua culpa em um caso de fraude que envolve a quantia de US$ 2 bilhões. Durante uma audiência no tribunal federal de Charlotte, nos Estados Unidos, ele reconheceu que adquiriu diversas companhias de seguros e desviou quase essa totalidade, enganando milhares de segurados para manter um estilo de vida extravagante. Lindberg se declarou culpado de duas das treze acusações que enfrentava, incluindo conspiração para fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, o que pode resultar em até 20 anos de prisão. Em um movimento para mitigar sua pena, Lindberg se comprometeu a colaborar com as seguradoras na recuperação dos valores devidos aos segurados. Ele solicitou ao juiz que fosse encaminhado a uma clínica de reabilitação em vez de ser encarcerado, justificando sua solicitação pela responsabilidade de cuidar de seus oito filhos menores. No entanto, o juiz decidiu pela detenção imediata de Lindberg e marcou uma nova audiência para o dia 21 de novembro.

Este não é o primeiro encontro de Lindberg com a justiça. Em 2020, ele já havia sido condenado por suborno e fraude eletrônica, mas essa condenação foi posteriormente anulada em 2022, levando a um novo julgamento que ocorreu em 2023. A trajetória de Lindberg começou em uma família de classe trabalhadora na Califórnia, onde fundou sua primeira empresa enquanto estudava na Universidade de Yale, expandindo seus negócios para diversas áreas. Em 2019, Lindberg foi considerado um potencial risco de fuga, especialmente após a descoberta de um jato particular e um iate registrados nas Ilhas Cayman. Essa situação levantou preocupações sobre sua disposição de se apresentar às autoridades, o que complicou ainda mais sua situação legal.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA