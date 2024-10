Maguila conquistou os principais títulos da carreira em São Paulo

São Paulo — A carreira de Maguila foi marcada por lutas históricas no estado de São Paulo. Ele foi campeão brasileiro pela primeira vez em 1983, dois anos depois de sua primeira luta, no ginásio do Ibirapuera, ao vencer Waldemar Paulino.

No ano seguinte, tornou-se campeão sul-americano ao nocautear o argentino Juan Antonio Figueroa no primeiro round, também no Ibirapuera.

18 imagens Fechar modal. 1 de 18 Imagem: Reprodução/Redes sociais 2 de 18 Maguila morreu aos 66 anos @adilsonmaguilarodrigues 3 de 18 Maguila na revanche contra Daniel Falconi, no ginásio do Parque São Jorge, em 1986 Reprodução/TV Bandeirantes 4 de 18 O ex-esportista enfrentou demência pugilística por anos @adilsonmaguilarodrigues 5 de 18 Ele morreu nesta quinta-feira (24/10) @adilsonmaguilarodrigues 6 de 18 Maguila morreu em São Paulo @adilsonmaguilarodrigues 7 de 18 Ele foi várias vezes campeão brasileiro e sul-americano de boxe na categoria peso pesado @adilsonmaguilarodrigues 8 de 18 Maguila morreu aos 66 anos Divulgação 9 de 18 Reprodução/Tik Tok 10 de 18 Maguila vacinado Reprodução/Instagram 11 de 18 Ele está internado desde o fim de 2017 Reprodução 12 de 18 A doença é incurável Globo/Divulgação 13 de 18 O pugilista tem 60 anos Reprodução 14 de 18 Imagem: Reprodução/Redes sociais 15 de 18 Reprodução 16 de 18 Encefalopatia traumática crônica: o que é a doença que afetou Maguila 17 de 18 YouTube/Reprodução 18 de 18 Reprodução / Instagram

A primeira derrota da carreira de Maguila também foi na capital paulista. Em 1985, foi derrotado pelo argentino Daniel Falconi no ginásio do Parque São Jorge, do Corinthians, seu time de coração. No ano seguinte, desafiou o adversário para uma revanche no mesmo ginásio e, dessa vez, saiu vencedor.

A consagração mundial de José Adilson Rodrigues dos Santos também foi em São Paulo. Em Osasco, na região metropolitana, Maguila bateu Johnny Nelson e se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial dos pesos pesados. A luta foi válida pela Federação Mundial de Boxe (WBF), uma entidade considerada de segunda prateleira.