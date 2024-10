Maguila deixa esposa e 3 filhos; veja algumas curiosidades do ex-boxeador

Maguila, ex-boxeador brasileiro que faleceu nesta quinta-feira (24), deixou sua esposa, Irani Pinheiro, e três filhos. O casal estava junto há 30 anos, e Irani foi uma figura fundamental durante a internação de Maguila, dedicando-se a cuidar dele. Entre os filhos do casal, destaca-se Adilson Rodrigues Júnior, que é conhecido por seu ativismo antirracista. Irani, além de ser uma companheira leal, formou-se em Direito com o objetivo de proteger Maguila de possíveis problemas contratuais. O ex-atleta enfrentou dificuldades financeiras ao longo de sua carreira, sendo vítima de fraudes por parte de empresários, o que impediu que acumulasse uma fortuna no boxe.

Antes de seu casamento com Irani, Maguila teve um relacionamento anterior que resultou em dois filhos. Denilson Lima dos Santos, um deles, tentou seguir os passos do pai no boxe. O apelido “Maguila” foi inspirado em “Magilla Gorilla”, um personagem de desenho animado, refletindo a personalidade marcante do ex-boxeador.

Maguila ficou conhecido por suas vitórias nos ringues durante as décadas de 1980 e 1990, se consolidando como um dos maiores nomes do boxe no Brasil. Com uma carreira marcada por 85 vitórias, 7 derrotas e 1 empate, Maguila conquistou o carinho do público brasileiro e entrou para a história do esporte no país. Ele lutou contra grandes nomes do boxe mundial, como Evander Holyfield e George Foreman, e era considerado um dos principais pugilistas brasileiros de todos os tempos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira