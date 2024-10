Maguila é velado na Alesp em cerimônia aberta ao público

O corpo do ex-boxeador José Adilson Santos, mais conhecido como Maguila, foi velado em uma cerimônia aberta ao público na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). O evento, que teve início às 8h desta sexta-feira (25), reuniu familiares, amigos e admiradores do atleta, que comparecem para prestar suas últimas homenagens. Maguila morreu na quinta-feira (24), aos 66 anos, após uma longa batalha contra a encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística. Esta doença é comum entre boxeadores devido aos repetidos traumas na cabeça. O ídolo vinha lutando contra ela desde 2013.

WhatsApp

Após o término do velório, o corpo de Maguila seguiu em cortejo para São Caetano do Sul, onde será sepultado. A despedida marca o adeus a um dos maiores nomes do boxe brasileiro, que deixou um legado significativo no esporte. Sua carreira foi marcada por inúmeras vitórias e conquistas, que inspiraram muitos jovens atletas a seguirem seus passos no mundo do boxe.

*Com informações de Soraya Lauand