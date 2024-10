Maguila, um dos maiores boxeadores da história do Brasil, morre aos 66 anos

O ex-boxeador brasileiro Adilson Rodrigues, mais conhecido como Maguila, faleceu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Maguila, um dos maiores nomes do boxe no Brasil, ficou conhecido por suas vitórias nos ringues durante as décadas de 1980 e 1990. Com uma carreira marcada por 85 vitórias, 7 derrotas e 1 empate, Maguila conquistou o carinho do público brasileiro e entrou para a história do esporte no país. Ele lutou contra grandes nomes do boxe mundial, como Evander Holyfield e George Foreman, e era considerado um dos principais pugilistas brasileiros de todos os tempos.

Nos últimos anos, Maguila enfrentava problemas de saúde decorrentes de uma encefalopatia traumática crônica, doença neurodegenerativa relacionada a repetidos golpes na cabeça durante sua carreira como boxeador.