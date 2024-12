Maia Santos planeja meta de 12 milhões de faturamento para Wonder Company; confira 5 estratégias da especialista

Durante uma semana, as lideranças da Wonder Company, um ecossistema de soluções e experiências para empreendedoras e negócios digitais, se reuniram para planejar o melhor ano da empresa. Com uma meta ambiciosa de 12 milhões de reais em faturamento e uma margem de lucro de 60%, a empresa visiona ocupar diferentes espaços e estar presente de forma 360 graus na vida de suas clientes.

Segundo a especialista Maia Santos, a construção de um ótimo planejamento passa por cinco fases essenciais:

Big Dream do Negócio

Definir o grande objetivo da empresa para o próximo ano, analisando o desempenho do ano anterior, incluindo erros, acertos, melhorias e demissões.

Roadmap de Negócio

Construir um mapa que mostre o caminho a ser seguido, destacando as principais métricas como volume de faturamento e clientes.

Roadmap de Produto

Analisar cada produto, identificando os que precisam ser criados, melhorados ou eliminados.

Budget

Planejamento financeiro detalhado, incluindo metas de vendas, custos de produtos e despesas operacionais. Crescer com maturidade e solidez é essencial para a empresa.

OKRs e KPIs

Desmembrar o objetivo maior em pequenas ações e metas diárias, garantindo que todos na equipe saibam o que deve ser alcançado diariamente.

Maia Santos enfatiza que a liberdade é o que move a Wonder Company. “Juntos, vamos transformar as maiores ambições de nossas clientes em realidade. A excelência não é apenas um valor, mas uma promessa”, destaca a especialista.

Divulgação

A Wonder Company se diferencia por unir a herança tradicional com a inovação. “Não somos um ecossistema para qualquer empreendedora. Quando você escolhe nossa marca, não está apenas comprando um produto, mas vivenciando um privilégio. Aqui, a exclusividade e a comunidade são prioridades”, reforça Maia Santos.

Durante os últimos cinco dias de planejamento, a Wonder Company criou algo único, que promete ser amplamente comentado nos próximos meses. Maia Santos finaliza destacando que a empresa começou em uma mansão, ao contrário da famosa história da Apple que iniciou em uma garagem.

A Wonder Company está moldando o futuro, redefinindo o significado de entrega e criando um legado onde o extraordinário é o mínimo que se pode esperar.