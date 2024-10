“Maior campeão do Nordeste”, Vitória celebra Dia do Nordestino nas redes sociais

Em suas contas, o Leão tem cinco títulos do Nordestão. Além das conquistas reconhecidas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), em 1997, 1999, 2003 e 2010, o Vitória reivindica o reconhecimento da conquista do Torneio José Américo de Almeida Filho de 1976.

Nesta terça-feira (8), o Vitória celebrou em suas redes sociais o Dia do Nordestino. Na publicação, o Rubro-Negro, que se considera o maior campeão da Copa do Nordeste, ressaltou o orgulho de pertencer à região.

Contando os títulos reconhecidos pela entidade máxima do futebol brasileiro, que passou a organizar a competição em 1997, Vitória e Bahia são os maiores campeões do maior torneio regional do Brasil com quatro títulos cada. Na sequência, aparecem Sport, Ceará e Fortaleza com três cada. Outros quatro times já levantaram a taça do Nordestão por uma oportunidade: Campinense, Santa Cruz, América de Natal e Sampaio Corrêa.