Maior doador da campanha de Marçal é acusado de difamar influenciadora

O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) tem um novo maior doador de sua campanha à Prefeitura de São Paulo. Trata-se do advogado Marcelo Tostes, que ficou nacionalmente conhecido após ser acusado de difamar uma influenciadora.

Segundo a prestação de contas apresentada por Marçal ao TSE, o ex-coach recebeu R$ 250 mil de Tostes. As doações foram feitas no dia 28 de agosto, em duas transferências: uma de R$ 100 mil e outra no valor de R$ 150 mil.

1 de 4

Pablo Marçal no hospital após ser agredido por José Luiz Datena em debate da TV Cultura

Reprodução

2 de 4

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) agrediu com uma cadeira o influenciador Pablo Marçal (PRTB)

Reprodução/TV Cultura

3 de 4

José Luiz Datena cercado de jornalistas após ser expulso de debate na TV Cultura

Reprodução

4 de 4

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, na Rua 25 de Março, na região central de São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

Os valores são significativamente maiores do que as outras doações feitas por Tostes. Neste ano, além da doação para Marçal, Tostes contribuiu com mais três candidatos a vereador de cidades mineiras.

Entre eles, está Pablo Almeida, ex-assessor do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que concorre à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Pablo recebeu R$ 5 mil do advogado.

Tostes também doou R$ 5 mil para Vanja Albino (União Brasil), candidata a vereadora em Viçosa (MG), e outros R$ 2,5 mil para Márcio Juninho (Cidadania), que concorre ao legislativo da cidade mineira de Itabirito.

Em 2022, Tostes fez duas doações: R$ 2 mil para a campanha à reeleição do então Jair Bolsonaro (PL) e R$ 20 mil para a campanha de Michelly Siqueira (Avante) a deputada federal por Minas Gerais.

Acusado de difamação Tostes já apareceu na mídia por outra razão, sem ser pelas doações. O advogado foi acusado pela ex-namorada e influenciadora Luiza Rodas de promover uma “campanha de difamação” e ameaçar divulgar fotos íntimas.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a influenciadora compareceu a uma Delegacia da Mulher em 27 de fevereiro de 2024 e registrou um boletim de ocorrência contra Tostes, que é conselheiro da OAB em Minas Gerais.

Entre os crimes dos quais ela acusou Tostes estão violência doméstica, violência psicológica, ameaça, injúria, difamação, registro não autorizado da intimidade sexual e divulgação de imagens de nudez, sexo e pornografia.

Em março, a juíza Rafaela Caldeira, da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Região Oeste, no Butantã, em São Paulo, concedeu medidas protetivas a Luiza Rodas e proibiu o advogado de se aproximar dela.

Na ocasião, Marcelo Tostes negotodas as acusações. A defesa do advogado afirmou que iria “esclarecer a verdade dos fatos” e que não houve agressões dele contra a ex-namorada.

Advogado é dono da mansão onde Marçal mora Tostes é dono da mansão de R$ 45 milhões onde Marçal está morando no bairro Jardim Europa, área nobre de São Paulo, segundo reportagem da colunista Malu Gaspar, no jornal O Globo.

É lá que o candidato do PRTB faz reuniões com empresários e aliados. O advogado também esteve no ato da Avenida Paulista em 7 de setembro em defesa do impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.