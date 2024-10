Maior doador das eleições, bilionário ajudou a eleger 71 candidatos

Maior doador de dinheiro para campanhas eleitorais em 2024, o bilionário Rubens Ometto, dono da Cosan, ajudou a financiar 71 candidaturas vitoriosas no primeiro turno: 31 prefeitos e 40 vereadores. Ometto também contribuiu financeiramente com 64 candidatos que conseguiram suplências de vereador e 39 cujas votações não foram suficientes nem para isso.

Até agora, o bilionário distribuiu R$ 18,2 milhões a partidos e candidatos, recorde absoluto em volume de dinheiro investido por pessoas físicas em campanhas desde que o STF proibiu as doações empresariais, em 2015. O recorde anterior era do próprio Ometto, de R$ 7,5 milhões no pleito de 2018.

Nas 71 candidaturas vitoriosas que apoiou financeiramente em 2024 (veja a relação completa abaixo), o empresário aportou R$ 4,8 milhões. A lista é suprapartidária e inclui nomes de PT, PL, PSD, PP, PSB, Republicanos, MDB, Avante, PSDB, Podemos, Novo, União Brasil e PMB.

Os 31 prefeitos eleitos com apoio do bilionário comandarão a partir de 2025 cidades distribuídas por São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraíba, Pernambuco e Minas Gerais.

Já os 40 vereadores que receberam doações do empresário vão tomar posse nas Câmaras Municipais de 26 cidades. Em uma delas, Igreja Nova, pequeno município alagoano com cerca de 22 mil habitantes, Ometto foi o principal financiador das campanhas de sete dos onze vereadores eleitos.

Além dos candidatos vitoriosos, Rubens Ometto também doou R$ 3,6 milhões a seis postulantes a prefeito que passaram para o segundo turno em seis cidades: Belo Horizonte, São Bernardo do Campo (SP), São José dos Campos (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP) e Sumaré (SP).

Veja abaixo a lista de candidatos eleitos que receberam doações do dono da Cosan.