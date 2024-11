Maior ladrão de carros do RJ morre ao trocar tiros com PM à paisana

Um policial militar à paisana matou, neste sábado (2/11), um dos maiores ladrões de carros do Rio de Janeiro. Luiz Felipe Medeiros Lage, conhecido como “Felipinho da NH”, foi baleado durante uma tentativa de roubo na Linha Vermelha, na altura de São Cristóvão, Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), o criminoso foi identificado após dar entrada no Instituto Médico Legal (IML).

A Subsecretaria de Inteligência (SSI) da PM informou que Felipinho da NH tinha quase 200 anotações na ficha criminal por roubo de cargas e veículos, além de envolvimento na morte de dois policiais militares durante roubo de veículos na cidade.

O ladrão fazia parte do chamado “Bonde do Fantasma”, quadrilha especializada em roubos com atuação em todo o estado. Ele cometia os delitos principalmente nas Linhas Vermelha e Amarela e na Baixada Fluminense.

O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas foi acionado depois de ser informado sobre um confronto envolvendo o criminoso e um policial militar de folga. Três feridos foram encaminhados ao Hospital Souza Aguiar.