Maior seccional do Brasil, OAB-SP realiza eleição 100% online para nova presidência nesta quinta-feira

As eleições da Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB-SP) acontecem nesta quinta-feira (21), das 9h às 17h, de forma totalmente online. Mais de 380 mil advogados estão aptos a votar.

O processo de votação é validado com uso do token, biometria facial ou certificado digital físico ou em nuvem. A OAB-SP é a maior seccional do país, com cerca de 384 mil advogados inscritos – no Brasil são pouco mais de 1,4 milhão.

Nas eleições deste ano, seis grupos concorrem à administração da OAB de São Paulo, cada chapa tem até 196 integrantes. Hoje também serão eleitas as novas presidências das 257 subseções espalhadas por todo o estado.

Somente homens concorrem à presidência da entidade. As regras da disputa estabelecem que as chapas devem ter 50% de candidatos de cada gênero, incluindo titulares e suplentes e, no mínimo, 30% de advogados negros, considerando todos os cargos em disputa.

Veja abaixo as chapas e candidatos a presidente da OAB-SP:

Chapa Nova Ordem

Presidente: Alfredo Scaff

Vice: Maristela Basso

Chapa Caio + Gandra + D’Urso #Pela Ordem

Presidente: Caio Augusto Silva dos Santos