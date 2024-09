Maioria apoia volta da “taxa das blusinhas”, diz pesquisa

Picture Alliance/Getty Image

1 de 1 Shein internet – Foto: Picture Alliance/Getty ImageUma pesquisa do Instituto Locomotiva apontou que a taxação de compras internacionais de até US$ 50 teve amplo apoio entre os brasileiros. A “taxa das blusinhas” entrou em vigor no mês passado, depois de ser aprovada pelo Congresso.

O levantamento mostrou que 80% preferem que os produtos que compram gerem trabalho para brasileiros; 70% afirmaram que a desigualdade tributária prejudica a economia nacional; e 69% disseram que afeta também a geração de emprego no país.

Para 82% dos entrevistados, o governo deve promover uma competição justa entre empresas nacionais e estrangeiras. O instituto entrevistou 2.697 consumidores em todo o país em agosto.

Em junho, o Congresso aprovou e Lula sancionou a cobrança do imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50. Entre os sites estrangeiros afetados pela decisão estão Shein, Shopee, AliExpress e Amazon. A taxação não se aplica a medicamentos.

