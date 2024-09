Maioria dos prefeitos de SP liderava Datafolha a 3 semanas da eleição

São Paulo – Nos últimos 32 anos, a maioria dos prefeitos eleitos na cidade de São Paulo liderava a pesquisa Datafolha de intenção de votos à Prefeitura a três semanas da votação. O levantamento mais recente, da última quinta (12/9), mostra empate técnico entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSol).

Levantamento feito pelo Metrópoles mostra que desde 1992, em oito eleições disputadas na capital paulista, apenas três candidatos que não lideravam o Datafolha feito a menos de um mês da votação saíram vitoriosos: João Doria em 2016, Fernando Haddad em 2012 e Gilberto Kassab em 2008.

Os demais prefeitos (na montagem em destaque) lideravam os levantamentos anteriores às eleições: Bruno Covas (PSDB) em 2020, José Serra (PSDB) em 2004, Marta Suplicy (PT) em 2000, Celso Pitta (PPB) em 1996, e Paulo Maluf (PDS) em 1992.

Nos três casos, os candidatos estavam a dez pontos ou mais de diferença do líder das pesquisas. Em 12 de setembro de 2016, a 20 dias da votação, o Datafolha mostrava Doria, então no PSDB, em 3º lugar com 16%.

O líder era Celso Russomanno (PRB), com 26%, seguido de Marta (então no PMDB), com 21%. Doria foi eleito no primeiro turno, situação então inédita na capital, com 53,29% dos votos válidos. Haddad, então candidato à reeleição pelo PT, terminou em 2º lugar, com 16,7%.

Em 2012, ano em que foi eleito prefeito, Haddad também figurava em 3º nas pesquisas. No Datafolha de 18 de setembro, a 19 dias da eleição, Russomanno liderava com 35%, seguido por Serra, com 21%, e do petista, com 15%. Haddad avançou ao segundo turno contra Serra e venceu o tucano por 55,57% a 44,43%.

Já em 2008, Kassab disputava a reeleição pelo DEM após ter assumido, como vice, a cadeira deixada por Serra para disputar o governo de São Paulo em 2006. Em 13 de setembro, a 22 dias do 1º turno, ele era o 2º colocado no Datafolha com 21%, atrás da petista Marta Suplicy, com 37%.

Na cola do prefeito, com 20%, estava Geraldo Alckmin (então no PSDB), a quem Kassab havia acabado de ultrapassar numericamente em uma semana. Kassab e Marta avançaram ao segundo turno e o prefeito foi reeleito com 60,72%, contra 39,28% da petista.

Último Datafolha No Datafolha divulgado na última quinta, Nunes apareceu com 27% e tecnicamente empatado na liderança com Boulos, com 25%, a quem ultrapassou numericamente pela primeira vez desde o início da campanha.

Os dois se descolaram do influenciador Pablo Marçal (PRTB), que vinha subindo nas pesquisas. No levantamento recente, Marçal oscilou para baixo e ficou em terceiro lugar, com 19%.

Na pesquisa feita pelo instituto uma semana antes, o influenciador também havia empatado tecnicamente com Boulos e Nunes. O psolista tinha 23%, enquanto o prefeito e Marçal apresentavam 22% cada.