Mais 2 são mortos durante operação policial em Santos

Total de mortes chega a 47 desde o início das ações; polícia fala em revide dos suspeitos

Segundo a Ouvidorias das Polícias, 47 pessoas morreram em Santos em decorrência da operação Verão Rovena Rosa/Agência Brasil

PODER360 15.mar.2024 (sexta-feira) – 11h23



Dois homens foram mortos na noite de 5ª feira (14.mar.2024) durante as ações da operação Verão em Santos, litoral de São Paulo. Com isso, o número de mortos em decorrência da operação chega a 47.

Segundo a PM (Polícia Militar), os agentes passavam pelo bairro Vila Alemoa quando perceberam uma movimentação em uma área de matagal. Os policiais tentaram abordar os suspeitos, mas teriam sido recebidos a tiros.

“Ao se aproximarem, os agentes de segurança foram recebidos a tiros, intervieram e atingiram dois suspeitos”, disse a SSP (Secretaria de Segurança Pública), em nota.

A SSP ainda informou que duas armas, além de porções de crack, cocaína e maconha foram encontrados com os suspeitos. Dinheiro e uma balança de precisão também foram apreendidos.

A operação Verão foi deflagrada no começo de fevereiro após a morte do soldado Wesley Cosmo, da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar). As ações são um braço da operação Escudo, deflagrada no litoral paulista em julho de 2023.

O governo de São Paulo nega possíveis excessos dos policiais nas ações e afirma que todos os casos são investigados pela Polícia Civil. Em fala a jornalistas, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou não estar “nem aí” para denúncias de abusos por parte da PM na operação.