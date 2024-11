Mais 35 servidores aprovados em concurso público do TJ-BA são nomeados

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) nomeou mais 35 aprovados no concurso público realizado em julho do ano passado. As nomeações já foram publicadas e com os novos servidores, o número de convocações supera o de vagas abertas no edital 01/2023.

A seleção previa o preenchimento de 277 vagas, sendo 61 para a comarca de Salvador e 216 para 130 comarcas do interior. Em janeiro deste ano foram 72 nomeações e em abril em outras 203, além de nomeações isoladas durante o período.