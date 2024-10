Mais de 100 pesquisas serão divulgadas nesta semana sobre o 2º turno nas capitais; confira o cronograma em cada cidade

Nada menos que 108 pesquisas de intenção de voto serão divulgadas durante toda esta semana nas 15 capitais que possuem disputa de segundo turno pela prefeitura. Segundo levantamento do Bahia Notícias, todas as capitais terão pesquisas sendo divulgadas, e a maior quantidade delas (21) já saiu nesta segunda-feira (14).

Na cidade de São Paulo, por exemplo, a semana foi aberta com pesquisa do Real Time Big Data, que mostrou o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 53% das intenções de voto, contra 39% do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Ainda nesta segunda deve ser divulgada também pesquisa do projeto Futura 100% Cidades na capital paulista.

O Instituto Real Time Big Data ainda divulgou nova pesquisa em Belém, capital do Paraná, e os números mostram que o deputado estadual Igor Normando (MDB) alcançou 60% das intenções de voto no segundo turno. Já o deputado federal Delegado Eder Mauro (PL) aparece com 35%.

Outra cidade que teve pesquisa divulgada nesta segunda foi Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, com novos números da disputa apresentados pelo Instituto Paraná Pesquisas. De acordo com a sondagem, a prefeita de Campo Grande e candidata à reeleição, Adriane Lopes (PP), tem 48,0% das intenções de voto no segundo turno. Já Rose Modesto, do União Brasil, aparece com 41,6%.

Ainda no Centro-Oeste, Cuiabá deve ter pesquisa divulgada ainda hoje, e a capital de Goiás, a cidade de Goiânia, já teve novos números sendo publicados. Pela pesquisa Futura 100% Cidades, o ex-deputado e empresário Sandro Mabel (União Brasil) lidera a disputa de segundo turno com 52,1% das intenções de voto. Seu adversário, o deputado estadual Fred Rodrigues (PL), desponta com 40,4% dos votos.

Nesta segunda, uma das cidades com mais pesquisas a serem divulgadas é Manaus, capital do Amazonas, com cinco levantamentos. A pesquisa da AtlasIntel, por exemplo, mostra equilíbrio na disputa, com Capitão Alberto Neto (PL) com 49,5% e o atual prefeito Davi Almeida (Avante) com 48%. Já a pesquisa Marca mostra distância maior entre os dois: Alberto Neto com 51,7% dos votos válidos, contra 48,3% do atual prefeito.

A capital do Rio Grande do Norte, Natal, também teve algumas pesquisas divulgadas nesta segunda. Uma delas, do Instituto Seta, mostra disputa apertada no segundo turno, com Paulinho Freire (União Brasil) marcando 50,4% e Natália Bonavides (PT) 49,6%.

Desta segunda até o próximo domingo (20), serão divulgadas novas pesquisas em todas as 15 capitais que estão em disputa no segundo turno. As duas cidades que terão mais sondagens eleitorais na semana, já contando as desta segunda-feira, são Goiânia e Manaus, com 12 pesquisas cada.

As cidades que terão menos pesquisas divulgadas serão Cuiabá (MS), com três levantamentos do segundo turno, e João Pessoa (PB), com quatro. A cidade de São Paulo terá ao total, ao final da semana, sete pesquisas sobre o quadro eleitoral na cidade.

Entre os institutos, o Quaest é o único que programou pesquisas eleitorais em todas as 15 capitais nesta semana. Já o projeto Futura 100% Cidades apresentará números do segundo turno em 14 capitais até o próximo domingo, só deixando de realizar sondagem em Aracaju, capital de Sergipe.

Dos institutos de pesquisas nacionais, o Datafolha é um dos que tem menos sondagens a serem divulgadas nesta semana. O instituto tem programadas pesquisas apenas em Fortaleza e São Paulo, ambas na próxima quinta (17).

Confira abaixo a lista de pesquisas que serão divulgadas nesta semana em cada uma das 15 capitais com segundo turno, e data da apresentação do levantamento:

– Aracaju (SE)

Quaest (17/10)

Paraná Pesquisas (17/10)

Inor (Instituto de Pesquisas do Nordeste) (18/10)

Instituto Veritá (18/10)

Gadu Solution (19/10)

– Belém (PA)

Real Time Big Data (14/10)

100% Cidades (16/10)

Doxa Comunicação (17/10)

Instituto Regnum (17/10)

Instituto Acertar (18/10)

Quaest (19/10)

– Belo Horizonte (MG)

100% Cidades (14/10)

Instituto Veritá (15/10)

Real Time Big Data (16/10)

Quaest Pesquisas (16/10)

Paraná Pesquisas (17/10)

Boas e Boas / Doxa Pesquisas (17/10)

Pesquisa Viva Voz (20/10)

– Campo Grande (MS)

Paraná Pesquisas (14/10)

100% Cidades (14/10)

Z.P. de Menezes Pesquisas (14/10)

AtlasIntel (14/10)

Quaest (16/10)

Ranking Brasil Inteligência (17/10)

Instituto Veritá (18/10)

Z.P. de Menezes Pesquisas (19/10)

– Cuiabá (MT)

AtlasIntel (14/10)

Quaest (16/10)

100% Cidades (17/10)

– Curitiba (PR)

100% Cidades (16/10)

Mapa Marketing (16/10)

Instituto Veritá (18/10)

Quaest (19/10)

IRG Pesquisas (19/10)

Radar Inteligência (19/10)

– Goiânia (GO)

100% Cidades (14/10)

AtlasIntel (14/10)

Portal Goias Maior/Igape (15/10)

Instituto Podium (15/10)

Opção Pesquisas (16/10)

Real Time Big Data (16/10)

Quaest (17/10)

Serpes Pesquisas (18/10)

Goiás Pesquisas (19/10)

Instituto Podium (19/10)

SMS Direct Pesquisas (19/10)

Portal Goias Maior/Igape (20/10)

– Fortaleza (CE)

Real Time Big Data (15/10)

100% Cidades (16/10)

Paraná Pesquisas (17/10)

AtlasIntel (17/10)

Instituto Datafolha (17/10)

Quaest (18/10)

Instituto Veritá (18/10)

– João Pessoa (PB)

100% Cidades (16/10)

Quaest (17/10)

Instituto Veritá (18/10)

Datavox Pesquisas (20/10)

– Manaus (AM)

D Castro Comunicação (14/10)

100% Cidades (14/10)

Marca Pesquisas (14/10)

AtlasIntel (14/10)

Eficaz Pesquisas (14/10)

Pontual Pesquisas (15/10)

Real Time Big Data (15/10)

OPP Portal e Veritas (15/10)

Projeta Pesquisas (16/10)

Instituto Veritá (18/10)

Quaest (19/10)

Instituto Phoenix (19/10)

– Natal (RN)

100% Cidades (14/10)

Quaest (14/10)

AtlasIntel (14/10)

PNH Pesquisa / Affare Institute (16/10)

Consult Pesquisa (17/10)

Instituto Seta (17/10)

Paraná Pesquisas (18/10)

Datavero Pesquisas (18/10)

EPP Perfil Pesquisas (19/10)

– Palmas (TO)

Jornal Correio do Povo (15/10)

Quaest (15/10)

Exata Pesquisas (16/10)

Promotion Pesquisas / Instituto Stylo (16/10)

Instituto Veritá (17/10)

100% Cidades (17/10)

Instituto Skala (17/10)

Jornal O Girassol (18/10)

Paraná Pesquisas (18/10)

– Porto Alegre (RS)

100% Cidades (14/10)

Paraná Pesquisas (15/10)

Real Time Big Data (15/10)

Amostra Instituto de Pesquisa (16/10)

Quaest (17/10)

Instituto Veritá (18/10)

– Porto Velho (RO)

Brasil Dados (14/10)

Instituto Veritá (15/10)

EAS Consultoria (16/10)

Instituto Phoenix (16/10)

100% Cidades (17/10)

Quaest (18/10)

– São Paulo (SP)

Real Time Big Data (14/10)

100% Cidades (14/10)

Paraná Pesquisas (16/10)

Quaest (16/10)

100% Cidades (17/10)

Instituto Datafolha (17/10)

Instituto Vox (20/10)