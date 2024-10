Mais de 120 trabalhadores são resgatados em condições análogas a escravidão no Mato Grosso do Sul

No Mato Grosso do Sul, mais de 120 trabalhadores foram resgatados de condições análogas a escravidão. A informação é do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio de um documento divulgado nesta segunda-feira (7). No momento, 13 empregadores seguem sendo investigados pelo crime.

O resgate de 127 pessoas ocorreu em oito municípios do estado, sendo Naviraí a cidade com o maior número de trabalhadores explorados resgatados, com um registro de 44 ocorrências.

Na legislação brasileira se entende o trabalho análogo ao escravo quando este ocorre dentro de, pelo menos uma, entre quatro categorias distintas que geram danos relacionados às regularidades trabalhistas e à dignidade do trabalhador.