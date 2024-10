Mais de 130 dos 416 prefeitos eleitos na Bahia citaram USFs e UBSs em seus planos de governo

Sendo a saúde primária uma designação dos municípios mediante a distribuição do Sistema Único de Saúde, nas eleições, a pauta se torna ainda mais relevante considerando o impacto do serviço nos cidadãos. Em 2024, um total de 136 prefeitos eleitos na Bahia citaram propostas envolvendo a criação, manutenção e/ ou ampliação dos sistemas de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e/ou Unidades de Saúde da Família (USFs) em seus planos de governo.

Nas cidades, a Atenção Primária à Saúde (APS) tem um papel essencial na qualidade de vida e “preservação física” dos munícipes. Segundo o Ministério da Saúde, a rede de Atenção Básica é “a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS)”. Conforme a Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (Casaps), “a APS deve garantir o acesso universal e em tempo oportuno às pessoas, ofertando o mais amplo e possível escopo de ações”.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, ambas as unidades de saúde, UBSs e USFs, oferecem atendimento de caráter individual, coletivo e familiar para todos os ciclos de vida. No geral, as equipes são multiprofissionais com, no mínimo: médico; enfermeiro; auxiliar ou técnico de enfermagem; e agentes comunitários de saúde.

A diferença entre ambas está na abrangência do público e atendimentos, já que a USF possui território demarcado e uma população com quantitativo distinto, além da formação das equipes de saúde, compostas por médicos generalistas, diferente da UBS, que oferece serviços especializados como ginecologia e pediatria.

Entre as propostas, 43 candidatos eleitos citaram propostas envolvendo a reforma, construção, modernização de processos e profissionais, e até a ampliação de vagas em Unidades de Saúde da Família (USFs). Dentre estas, estão Amargosa, Morro do Chapéu e Riachão do Jacuípe.

Por outro lado, 100 novos gestores definiram como meta a construção ou otimização das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Estão entre os municípios listados, Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Teixeira de Freitas e Lauro de Freitas.

No entanto, sete municípios citaram propostas para ambas as políticas de APS, sendo eles, Amélia Rodrigues, Barra do Choça, Miguel Calmon, Mucuri, Nova Redenção, Santo Antônio de Jesus e Una.

No caso de Amélia Rodrigues, a chapa do candidato eleito, João Bahia (PSD), apresentou 11 propostas para a Atenção Primária à Saúde (APS), entre elas a implantação de duas USFs em distritos distintos do município, além da implantação do SUS digital em todas as UBSs.

Em Barra do Choça, município sudoeste baiano, o prefeito eleito, Oberdan Rocha (PP), propõe a ampliação e desenvolver ações específicas para USFs da sede e zona rural, reforma e construção de UBSs.

No Piemonte de Diamantina, região em que está localizado o município de Miguel Calmon, o candidato eleito Marinaldo Sampaio (PP), citou propostas para a modernização das Unidades Básicas e a ampliação dos serviços de APS por meio do Programa de Saúde na Hora, para atuar nas UBSs e USFs.

No município de Mucuri, o prefeito eleito Roberto Carlos, o Robertinho (União), projetou cerca de 30 propostas relacionadas à gestão de saúde. Entre elas, a implantação do programa NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) nas Unidades de Saúde da Família e a construção de novos postos de saúde (UBSs).

Em Nova Redenção, município na Chapada Diamantina, entre as propostas do candidato, Ademar Martins (PSD), estão “promover melhorias na estrutura física, renovação mobiliária e de equipamentos nas Unidades Básicas de Saúde” e a contratação de um motorista auxiliar para as unidades de saúde, tanto UBSs quanto USFs.

No Recôncavo baiano, o prefeito reeleito de Santo Antônio de Jesus, Genival Souza (PSDB), propôs a construção de três novas unidades, incluindo uma UBS e uma USF.

Em Una, no litoral sul baiano, o prefeito Rogério (PP), dedicou seis tópicos de seu plano de governo para o reforço da atenção básica, propondo a reforma e a instrumentalização das UBSs do município, além da construção de uma nova USF no distrito de Colônia.

O Bahia Notícias elencou a lista dos municípios que citaram os termos “UBS” e “USF” nos planos de governo eleitos em 2024. Confira:

Lista de Municípios que citam o termo “USF” nos planos de governo:

Água Fria, Amargosa, Amélia Rodrigues, Apuarema, Baixa Grande, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cândido Sales, Filadélfia, Ibicuí, Igrapiúna, Ipecaetá, Jiquiriçá, Jussiape, Macajuba, Maracás, Miguel Calmon, Morro do Chapéu, Mucugê, Mucuri, Nazaré, Nova Redenção, Novo Horizonte, Pé de Serra, Piripá, Poções, Pojuca, Potiraguá, Rafael Jambeiro, Riachão do Jacuípe, Salinas da Margarida, Santa Bárbara, Santa Teresinha, Santaluz, Santanópolis, Santo Antônio de Jesus, Saubara, Ubaitaba, Una, Uruçuca.

Lista de municípios que citaram o termo “UBS” em seus planos de governo:

Adustina, Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Andorinha, Antônio Gonçalves, Banzaê, Barra do Choça, Barro Alto, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Lapa, Bonito, Brumado, Caatiba, Cafarnaum, Camamu, Campo Formoso, Candeias, Canudos, Capim Grosso, Caravelas, Castro Alves, Caturama, Central, Cícero Dantas, Cocos, Conde, Condeúba, Coração de Maria, Coronel João Sá, Cotegipe, Curaçá, Elísio Medrado, Entre Rios, Fátima, Gandu, Glória, Guanambi, Heliópolis, Ibipiranga, Iguaí, Ipiaú, Iramaia, Iraquara, Irecê, Itabela, Itaberaba, Itaeté, Itagimirim, Itambé, Itaparica, Itapebi, Itapetinga, Itapicuru, Itapitanga, Ituberá, Jaborandi, Jacobina, Jaguarari, Jandaíra, João Dourado, Juazeiro, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Lajedinho, Lauro de Freitas, Miguel Calmon, Milagres, Mucuri, Nova Redenção, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Paulo Afonso, Pedrão, Pedro Alexandre, Piatã, Pilão Arcado, Planaltino, Prado, Presidente Dutra, Quijingue, Quixabeira, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, São Félix, Saúde, Seabra, Serrinha, Sítio do Quinto, Souto Soares, Tanhaçu, Tapiramutá, Teixeira de Freitas, Teolândia, Una, Vera Cruz e Vereda.