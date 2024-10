Mais de 14 mil clientes seguem sem energia elétrica em São Paulo

Atualmente, mais de 14 mil clientes em São Paulo estão enfrentando interrupções no fornecimento de energia elétrica, o que corresponde a 0,18% do total de usuários atendidos. A Enel, responsável pela distribuição de energia, classificou a situação como “dentro da normalidade”. A maior parte das interrupções ocorre na capital, onde 10.355 residências estão sem luz, enquanto Diadema registra 1.079 clientes afetados. Para auxiliar os consumidores que estão lidando com a falta de energia, o Procon-SP intensificou seu atendimento. Entre os dias 21 e 25 de outubro, os cidadãos poderão registrar suas reclamações em postos presenciais localizados na região sul da cidade. É necessário que os consumidores apresentem uma conta de energia para formalizar a queixa e, caso tenham sofrido danos materiais, como a perda de alimentos e medicamentos, têm direito ao ressarcimento.

A Defesa Civil de São Paulo também atualizou a situação climática na região. De acordo com a instituição, o sistema de baixa pressão que anteriormente afetava o estado perdeu intensidade, resultando em um desvio das chuvas para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa mudança no clima pode ter contribuído para a normalização do fornecimento de energia em algumas áreas. A concessionária Enel continua monitorando a situação e trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia nas áreas afetadas. A empresa orienta os clientes a reportarem qualquer nova interrupção e a utilizarem os canais de atendimento disponíveis para solucionar problemas relacionados ao fornecimento.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA