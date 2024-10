Mais de 155 milhões de eleitores vão às urnas no Brasil para eleições municipais

Neste domingo (6), mais de 155 milhões de eleitores em 5.569 municípios brasileiros participarão do primeiro turno das eleições municipais de 2024. A votação, que se estenderá das 8h às 17h, no horário de Brasília, é obrigatória para cidadãos alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. Para jovens de 16 a 18 anos e para pessoas acima de 70 anos, o voto é opcional. A Justiça Eleitoral preparou um total de 571.024 urnas eletrônicas para o pleito e registrou quase 464 mil candidaturas. Dentre elas, 15.574 são para o cargo de prefeito, 15.818 para vice-prefeito e aproximadamente 432 mil para vereador. Em cidades com mais de 200 mil eleitores, um segundo turno será realizado no dia 27 de outubro, caso nenhum candidato consiga a maioria absoluta dos votos.

Os eleitores devem se apresentar com um documento oficial que contenha foto ou, alternativamente, o título de eleitor digital. É aconselhável que os votantes levem uma lista com os números dos candidatos, lembrando que a ordem de votação começa pelos vereadores, que têm cinco dígitos, seguida pelos prefeitos, que possuem dois dígitos. Aqueles que não puderem comparecer às urnas e são obrigados a votar devem justificar sua ausência no dia da eleição ou até 60 dias após, sob pena de multa. Para garantir a realização do pleito, a Justiça Eleitoral mobilizou 26 Tribunais Regionais Eleitorais, 2.619 zonas eleitorais e 94.391 locais de votação, contando com a colaboração de 21.685 servidores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane