Mais de 200 crianças e jovens participam do concerto de aniversário de 5 anos do Núcleo Territorial NEOJIBA Teixeira de Freitas

No dia 11 de outubro, às 19h30, o Núcleo Territorial NEOJIBA Teixeira de Freitas fará um grande concerto para comemorar o aniversário de 5 anos de criação do Núcleo. A apresentação reunirá mais de 200 crianças, adolescentes e jovens que integram o programa. O evento será realizado na Catedral São Pedro, no centro da cidade, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.

O concerto contará com a participação da Orquestra Juvenil de Teixeira de Freitas, Coro Infantojuvenil de Teixeira de Freitas e as turmas de iniciação musical do núcleo. No repertório, serão apresentadas obras vibrantes de grandes compositores, como Bizet e Tchaikovski, que irão comover o público presente. A regência será de Thiago Barcelos.

A apresentação celebra o impacto causado pelo programa do Governo da Bahia, que neste período já transformou a vida de quase 800 crianças, adolescentes e jovens de Teixeira de Freitas. Além de promover o desenvolvimento social por meio da prática musical coletiva na cidade, o Núcleo Territorial NEOJIBA Teixeira de Freitas também oferece atividades pedagógicas para projetos musicais parceiros no Sul do Estado, onde já foram atendidas mais de 4.000 pessoas.

Serviço

Concerto de 5 anos do Núcleo Territorial NEOJIBA Teixeira de Freitas

Com a Orquestra Juvenil, Coro Infantojuvenil e turmas de iniciação musical do núcleo

Dia 11/10, às 19h30, na Catedral São Pedro (Rua Glodoaldo Amaral – Teixeira de Freitas)

Entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço