Mais de 200 mil imóveis seguem sem energia 12 horas após temporal em São Paulo

Centenas de milhares de imóveis ficaram sem energia na Grande São Paulo devido ao forte temporal que se abateu sobre a região na sexta-feira (20). Neste sábado (21), a Enel, responsável pela distribuição de eletricidade na região, informou que dos 666 mil clientes afetados, 450 mil já tiveram a situação normalizada.

Isso significa que 217 mil imóveis permanecem sem energia, o que representa 2,6% da base de atendimento.

São Paulo enfrentou um verdadeiro dilúvio na sexta-feira (20), deixando 666 mil imóveis sem energia elétrica. Crédito: Stsmhn – iStockPhoto

De acordo com a companhia, as chuvas intensas acompanhadas de ventos de até 80 km/h causaram danos significativos à rede elétrica, com quedas de árvores e galhos em diversos pontos. As zonas norte, leste e oeste da capital, além das cidades de Barueri e Osasco, estão entre as áreas mais afetadas. Bairros como Lauzane Paulista, Horto, Perdizes, Pompeia e Butantã registraram interrupções no fornecimento de energia.

Medidas emergenciais para minimizar impactos do temporal

Em nota, a Enel destacou que acionou antecipadamente seu plano de contingência para minimizar os impactos do temporal. Equipes de campo estão mobilizadas 24 horas para reparar os danos e normalizar o serviço.

Na sexta, a cidade de São Paulo chegou a entrar em estado de alerta por causa dos temporais. A situação foi encerrada às 19h30, quando as chuvas perderam intensidade. Na manhã deste sábado, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) confirmou a ausência de áreas de instabilidade e pontos de alagamento na capital.

E a chuva continua no fim de semana. Crédito: Reprodução X

A Defesa Civil decretou estado de alerta nas subprefeituras da Penha e de Itaquera devido ao transbordamento de córregos. Na Penha, o córrego Franquinho extravasou no encontro das avenidas Dom Hélder Câmara e São Miguel. Em Itaquera, o córrego Rio Verde transbordou na Rua Cunha Porã.

Segundo o site InfoMoney, além dos problemas com a energia elétrica, a queda de árvores causou transtornos. Em Várzea Paulista, uma árvore atingiu a fiação na Avenida das Lélias, no Jardim Bahia, bloqueando a via. Equipes da CPFL foram acionadas para os reparos.

Na capital, o Corpo de Bombeiros registrou 111 ocorrências de quedas de árvores, mas não houve vítimas. Já a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apontou 41 quilômetros de lentidão no trânsito às 7h30 deste sábado.

