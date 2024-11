Mais de 2,5 milhões de veículos devem rodar nas estradas de São Paulo durante feriado da Proclamação da República

As concessionárias responsáveis pelas rodovias que conectam São Paulo ao litoral e ao interior do estado projetam um movimento de 2,6 milhões de veículos até o próximo domingo, dia 17, em razão do feriado da Proclamação da República, que será celebrado nesta sexta-feira, dia 15. A expectativa é que o tráfego comece a aumentar no final da manhã de quinta-feira, dia 14. No sistema Anchieta-Imigrantes, a previsão é de que mais de 360 mil veículos se dirijam à Baixada Santista. A partir das 11h, será iniciada a operação de descida, que contará com sete pistas em direção à costa e três para a subida da serra.

Essa operação será suspensa entre 2h e 5h da sexta-feira, mas será retomada até às 14h. No retorno, no domingo, duas operações estarão em vigor: a 4×6 e a subida 2×8. A rodovia dos Tamoios também deve registrar um fluxo significativo, com a expectativa de 172 mil veículos durante o feriado. Para os motoristas que se deslocam de São José dos Campos a Caraguatatuba, a serra Antiga será utilizada como pista de descida. É importante ressaltar que todas as obras nas rodovias estarão paralisadas até o final do feriado.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, a previsão é de que 750 mil veículos utilizem as estradas durante o feriado prolongado. Os motoristas devem se preparar para um aumento considerável no tráfego, especialmente nos horários de pico. Os piores momentos para pegar a estrada foram identificados e incluem horários específicos para cada rodovia. Na Anchieta-Imigrantes, os horários críticos para a saída são na quinta-feira, das 11h às 22h, e na sexta, das 9h às 14h. O retorno no domingo será complicado entre 10h e 20h.

Na rodovia dos Tamoios, os motoristas devem evitar viajar na quinta-feira, das 11h às 22h, e na sexta, das 9h às 14h, com o retorno no domingo também sendo difícil entre 10h e 20h. Para o sistema Anhanguera-Bandeirantes, os horários de maior movimento na saída são na quinta, das 16h às 20h, e na sexta, das 9h às 12h, com o retorno no domingo entre 14h e 22h.

Outras rodovias, como a Castelo-Raposo e a Ayrton Senna-Carvalho Pinto, também apresentam horários de pico semelhantes. Na Castelo-Raposo, a saída na quinta-feira será das 11h às 22h e na sexta, das 7h às 16h, enquanto o retorno no domingo será das 9h às 21h. Já na Ayrton Senna-Carvalho Pinto, os motoristas devem evitar viajar na quarta-feira, das 12h às 21h, e na quinta, das 7h às 16h, com o retorno no domingo entre 8h e 13h.

Por fim, o Rodoanel também terá horários críticos, com a saída na quinta-feira, das 15h às 20h, e na sexta, das 9h às 14h, além do retorno no domingo, que será complicado entre 10h e 22h. Os motoristas devem se planejar e estar atentos a essas informações para evitar contratempos durante o feriado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias